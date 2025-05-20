تفاصيل عرض عائشة لا تستطيع الطيران في مهرجان كان السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:27 مساءً - أُقيم خلال الساعات الماضية العرض الخاص لفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري.

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

وكان لافتاً للانتباه أن الطقس تغير بشكلٍ سريع، وأصبحت الأجواء أوروبية ممطرة بدرجة كبيرة، مما تسبب في إلغاء الريد كاربت الخاصة بالفيلم. وبعد إقامة العرض في قاعة Debussy احتفل صناع الفيلم بوصولهم لـ مهرجان كان السينمائي، وأكد مخرج العمل مراد مصطفى على فخره بانتمائه لـ صناعة السينما في مصر، وأكد أنه اكتسب خبراته من عمله في السينما المصرية في بدايته كمساعد مخرج، وتوجه بالشكر لكل القائمين على صناعة الفيلم.

وعبَّر مخرج "عائشة لا تستطيع الطيران" عن فخره بوجود فيلم مصري في مهرجان كان السينمائي الدولي.

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وأكد مراد مصطفى أن الفيلم من إنتاج سبع دول، وقال: "أود أن أشكر المنتجين المشاركين الذين ليسوا هنا على خشبة المسرح، لكنهم سيشاهدوننا في صالة العرض، لينا شعبان من تونس، مي عودة من ألمانيا، زولانا، لورا نيكلوفز من فرنسا، وفيصل بالطيور من السعودية. وأخيراً، أمجد أبو علاء من السودان. وبالطبع، هناك بقية فريق العمل في القاعة. مصطفى شعبان مصمم الصوت للفيلم، وإيمان العلبي المخرج الفني، وأحمد فرحان المنتج المساعد، وأخيرًا أود أن أتقدم بالشكر لشريكتي ومنتجتي سوسن يوسف وبالطبع والدتي ووالدي وكل عائلتي".

قصة فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"

تدور أحداث فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" حول شخصية "عائشة" وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، وتعيش داخل أحد أحياء القاهرة، وتشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية.

وتظل عائشة عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة معها مقابل حمايتها ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه، وخلال أحداث الفيلم تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها ذلك إلى طريق مسدود.

ويأتي فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" من إنتاج مشترك بين مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، السعودية، قطر، السودان ويشارك ببطولة الفيلم بوليانا سيمون، مغني الراب المصري زياد ظاظا، عماد غنيم، ممدوح صالح، ويضم فريق عمل الفيلم مونتاج محمد ممدوح، مدير التصوير مصطفى الكاشف، تصميم أزياء نيرة الدهشوري، مهندس صوت مصطفى شعبان، مهندسة ديكور إيمان العلبي ومن إخراج مراد مصطفى.



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