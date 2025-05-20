بعد تحقيقه أرقامًا قياسية.. سيكو سيكو ينافس في عيد الأضحى 2025

"سيكو سيكو" سيُزاحم على "شباك التذاكر" في عيد الأضحى

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ماذا حقق "سيكو سيكو" في مصر والسعودية؟

قصة وأبطال فيلم "سيكو سيكو"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:27 مساءً - قررت الشركة المنتجة لفيلم "سيكو سيكو" بطولة، مد عرضه في دور السينما داخل مصر، خلال الأسابيع المُقبلة، بالتزامن مع تحقيقه أرقامًا جيدة في، وإقبال الجمهور عليه حتى الآن.ومن جانبه، قال الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع داخل غرفة صناعة السينما لـ"الخليج 365"، إنّ فيلم "سيكو سيكو"، سيُشارك رسميًا في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، وذلك رغم وجوده في دور السينما منذ موسم عيد الفطر، أي من 30 مارس الماضي، إذ سيُزاحم على "شباك التذاكر"، ويسعى لتحقيق المزيد من الإيرادات.حقق فيلم "سيكو سيكو"، أرقامًا قياسية في شباك التذاكر، رغم اعتماده على نجوم شباك، لم يسبق لهما التنافس في دور العرض من قبل، إلا أنهما حقق نجاحًا استثنائيًا، حيث وصلت إيرادات العمل على مدار الـ7 أسابيع الماضي، إلى 175 مليون جنيه، وعدد التذاكر المباعة تجاوز 1.3 مليون تذكرة، فيما دخل قائمة أعلى الأفلام دخلًا في تاريخ السينما المصرية، ويأتي ذلك بخلاف تصدره شباك التذاكر السعودي، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حقق في شهر واحد فقط، 11.8 مليون ريال، لـ216.5 ألف تذكرة.يمكنك قراءة.. طه دسوقي وعصام عمر وأحمد داش من البطولة في الدراما إلى السينمافيلم "سيكو سيكو" بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.وينتمي العمل، للأفلام الشبابية، والتي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية. ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»