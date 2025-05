دينزل واشنطن.. مسيرة سينمائية حافلة تُوجت بالعديد من الجوائز 

دينزل واشنطن و رحلة سينمائية تتجاوز الأربعون عامًا

جوائز وتكريمات في مسيرة دينزل واشنطن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:27 مساءً - يعد الفنانواحدًا من أبرز نجومحيث تميز خلال مسيرته السينمائية بتقديم عدد كبير من الأفلام السينمائية والتي نالت إشادة الجمهور والنقاد على حد سواء، كما نال أيضًا العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته السينمائية.مع بداية فترة الثمانينيات قدم النجم دينزل واشنطن أول أفلامه السينمائية والذي جاء بعنوان " Carbon Copy" وبنفس العام أيضًا شارك ببطولة فيلم " A Soldier's Story" والذي تم عرضه عام 1984، وعقب ذلك شارك بمجموعة من المسلسلات التلفزيونية والتي حقق من خلالها انتشارًا كبيرًا لدى الجمهور فيما شهدت أيضًا فترة الثمانينيات عرض عدد من الأفلام التي شارك ببطولتها ومن أبرزها: " License to Kill، The George McKenna Story، Mo' Better Blues".وقد شهدت فترة التسعينيات نجاحًا كبيرًا للنجمفي السينما، وبدأ تعاونه مع المُخرجحيث اشتهرا بتقديم ثُنائي سينمائي وجاء أول فيلم تعاونا فيه سويًا " Mo' Better Blues" عام 1990، ومن أبرز الأفلام التي شارك ببطولتها النجمفي التسعينيات أفلام " Mississippi Masala، Malcolm X" وأيضًا فيلم " Philadelphia" والذي جسد بطولته أمام النجم توم هانكس، " The Bone Collector" أمام النجمة أنجلينا جولي والعديد من الأفلام السينمائية والتي تعاون من خلالها مع كبار الفنانين والمُخرجين حتى الآن.يُمكنكم قراءة: دينزل واشنطن ينفعل على أحد المصورين في رد كاربت فيلم Highest 2 Lowestونظرًا لتمتع النجم العالميبموهبة وأداء حقيقي بأفلامه السينمائية، قد نال العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته السينمائية والتي استمرت على مدار ما يتجاوز الأربعون عامًا واستمرت حتى الآن.وكان قد تم ترشيح النجملجائزة الأوسكار خمس مرات حصد منهما جائزتين، وجاءت جائزة الأوسكار الأولى التي حصل عليها عام 1989 عن مُشاركته ببطولة فيلم " Glory" وجاءت الثانية عام 2002 عن مُشاركته ببطولة فيلم " Training Day".كما تم ترشيحه أيضًا لـ جائزة غولدن غلوب وفاز بها مرتين، حيث فاز بالأولى عن فيلم " Glory" والثانية عن مُشاركته ببطولة فيلم "The Hurricane" عام 2000.يُذكر أن بالأمس الأثنين 19 مايو، كان قد اجتمع عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما العالمية على ريد كاربت فيلم Highest 2 Lowest، بطولة النجم العالمي دينزل واشنطن وإخراج سبايك لي في تعاونهما السينمائي الخامس بمهرجان كان السينمائي 2025 حيث يُعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية، وتم تكريمبجائزة السعفة الذهبية الفخرية وذلك قبل عرض الفيلم، وقدم له الجائزة سبايك لي.



