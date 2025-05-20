نهي صالح تكشف لـ الخليج 365 كواليس تعرفها على زوجها وبدء شرارة الحب بينهما

كواليس تعرفهما وبداية شرارة الحب

https://www.instagram.com/p/DJ4eLEMMZlK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ4eLEMMZlK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ4eLEMMZlK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من هي الفنانة نهى صالح؟

https://www.instagram.com/p/DFsWuTNsk8F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFsWuTNsk8F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFsWuTNsk8F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:27 مساءً - أعربت الفنانة الشابةعن سعادتها الكبيرة بإتمام زواجها وذلك بعدما احتفلت بزفافها أمس الأثنين 19 مايو، من رجل أعمال رفضت الكشف عن هويته، وذلك في حفل خاص اقتصر على أسرتي العروسين، وكشفت نهى عن صورها بمفردها مرتدية فستان الزفاف الأبيض عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنسنغرام" معلقة: "أنتّ أمانى ومآمنى تزوجت إلى حب حياتي".وكشفتلـ "الخليج 365" عن كواليس تعرفها على زوجها وبداية شرارة الحب بينهما موضحة أنها تعرفت عليه منذ عامين وبدأ الأمر بإعجاب تطور إلى حب، واتفقا على الارتباط مشيرة إلى أنها احتفلت بخطبتها العام الماضي وسط أسرتها وعائلة زوجها، ولكنها فضلت عدم الإعلان عن أي شيء إلا يوم الزواج.يمكنكِ قراءة.. أحدثهما أروى جودة ونسرين طافش.. نجمات تزوجن من خارج الوسط الفنيوعن إخفائها هوية زوجها أكدتأنه لا يهم أحد معرفة اسم أو طبيعة عمل زوجي، لأن الأمور في النهاية لن تفيد أحد وأن كل ما أرادته هو إعلان زواجها فور إتمامه رسمياً، لافتة أن زوجها رجل أعمال يعمل بين مصر ودبي وسويسرا وبعيداً تماماً عن المجال الفني.فنانة شابة شاركت فى العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية مع العديد من النجوم والنجمات أبرزها: "الرحايا - حجر القلوب، الباطنية، طوق نجاه، شارع عبد العزيز، ميراث الريح، وضع أمني، أرض النفاق، فرح العمدة، الكيف، وش تانى، رمضان كريم، الحساب يجمع، بنت السلطان، عملة نادرة، اللعبة 3، وأفلام: سوق الجمعة، 200 جنيه، 30 يوم فى العز، ليلة العيد".شاركت فى موسم دراما رمضان 2025، خلال مسلسل "" مع النجمالذى تعاونت معه مجدداً بعد 6 سنوات من عملها معه فى مسلسل "" الذى قدمه هنيدي عام 2018، وشارك فى بطولته هنا شيحة، والراحلة دلال عبد العزيز، محمد ثروت، محمود حافظ، سلوى محمد علي، محمد محمود، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.اطلعوا على.. أحدثهن مايان السيد.. نجمات يحتفلن بزواج شقيقاتهنوكان آخر أعمالفى السينما، من خلال فيلم "" الذي تم عرضه في شهر يناير من عام 2024، حيث شاركت في بطولته إلى جانب يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، عبير صبري، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، محمود حافظ، تسنيم مطر، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»