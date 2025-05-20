الموعد النهائي لطرح فيلم دنيا سمير غانم روكي الغلابة في دور السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:27 مساءً - حدد المنتج أحمد السبكي الموعد النهائي لطرح فيلم "روكي الغلابة" الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، في دور العرض السينمائي، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات التي تعرض لها الفيلم، حيث كان مرشحاً للعرض في صيف 2024 وتأجل إلى يناير 2025 ثم إلى موسم عيد الفطر 2025 ولكن تم تأجليه مرة أخرى.
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فيلم "روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة دنيا سمير غانم، عددٌ من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021.
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موعد طرح فيلم "روكي الغلابة"المنتج أحمد السبكي قرر طرح فيلم "روكي الغلابة" يوم 30 يوليو المُقبل للمنافسة في موسم صيف 2025، لتعود دنيا سمير غانم إلى منافسات الصيف السينمائي ويبدو أن هذه الموعد أصبح مُحببًا بالنسبة لها، حيث عُرض لها آخر أفلامها "تسليم أهالي" في هذا الموعد تقريباً وتحديداً يوم 3 أغسطس من عام 2022، وسجلت دنيا بهذا الفيلم أولى بطولاتها المطلقة في السينما.
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https://www.instagram.com/p/C7PF8zltUum/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. أبرز نجمات السينما المصرية في أفلام 2025.. القائمة الكاملة
فيلم "روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة دنيا سمير غانم، عددٌ من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021.
دنيا سمير غانم تحتفل بعيد الأضحى على خشبة المسرحوفي سياق مختلف تستعد دنيا سمير غانم لإعادة عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" ضمن فعاليات موسم جدة بـ المملكة العربية السعودية، خلال احتفالات عيد الأضحى 2025، بعدما سبق وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في موسم الرياض، عندما قدّمتها على خشبة مسرح محمد العلي، مطلع شهر يناير الماضي.
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يمكنك قراءة أيضاً: أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025
دنيا سمير غانم بدراما رمضان 2025يذكر أن دنيا سمير غانم خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "عايشة الدور" الذي دارت قصته حول "عايشة" سيدة مطلقة وهي أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالشهامة وخدمة من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلًا من بنت أختها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة في الحياة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».