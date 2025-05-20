راغب علامة يشعل أجواء دبي بأغنيته "ترقيص" بعد نجاحها المستمر

ميرنا وليد - بيروت - منذ إطلاقها، تواصل أغنية "ترقيص" للسوبر ستار راغب علامة تحقيق نجاحات جماهيرية لافتة، مثبتة حضورها بقوة على مختلف المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من جمهور العالم العربي.



ومؤخرًا، خطفت الأغنية الأضواء مجددًا بعد انتشار فيديو يجمع الفنان ماجد المصري بـ راغب علامة في دبي، حيث ظهرا وهما يرقصان بانسجام وفرح على أنغام "ترقيص"، في مشهد عفوي مليء بالحيوية والطاقة الإيجابية، ليحصد الفيديو تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل، ما يعكس الشعبية المستمرة للأغنية.

"ترقيص" من كلمات أحمد حسن راوول، ألحان أحمد الزعيم، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقد جرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج اللبناني زياد خوري، بمشاهد مفعمة بالرقص والفرح من عدة دول.

وعلى صعيد نشاطاته الفنية، يتحضّر راغب علامة لإحياء حفلين على خشبة دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عُمان يومي 23 و24 من الشهر الجاري، ضمن جولته الصيفية لعام 2025، بعد ذلك، ينتقل إلى اليونان لإحياء حفل زفاف خاص في 7 حزيرا/ يونيو، ليطل بعدها على جمهوره المغربي للمرة الأولى عبر مهرجان "موازين" في 24 حزيرا/ يونيو.