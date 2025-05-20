هكذا سلط أسبوع القاهرة للصورة الضوء على بوسترات الأعمال الدرامية

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ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة (CPW) واحتفالاً بنجوم الدراما المصرية، أقيم معرض يحمل عنوان "موسم من مسلسلاتنا" وهو برعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الثقافة.
تضمن المعرض مجموعة من البوسترات لمجموعة من الأعمال الدرامية التي عرضت في السنوات الأخيرة وبورتريهات للنجوم والنجمات المشاركين فيها مثل رسالة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، إخواتي، ومسار إجباري، ومفترق طرق، ساعته وتاريخه، وغيرها من الأعمال الدرامية التي التُقطت بعدسة المصورين عائشة الشبراوي وأحمد هيمن، في تحية بصرية لصناعة الدراما المصرية ونجومها.
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