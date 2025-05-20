رشيد نجّار يلامس القلوب بأول أغنية خاصة.."هلّق أصعب"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السوري رشيد نجار عمله الغنائي الأول تحت عنوان "هلّق أصعب"، وهي أغنية تعبر بصدق عن مشاعر الشوق والفراق، وتسرد بصوت دافئ إحساس الابتعاد عن الحبيب.



الأغنية تميزت بكلمات مؤثرة كتبها بطرس غيث، ولحن حمل بصمة ليث صايغ، فيما تولّى ريمي مراد مهمة التوزيع، المكس، والماسترينغ، أما الفيديو الكليب، فجاء بتوقيع المخرج إيلي طراد.

رشيد نجار، المعروف بفنّه الأصيل وأدائه الذي يلامس القلوب، أثبت من خلال هذا الإصدار قدراته الفنية، مؤكّدًا حضوره بصوته المميز الذي يضفي سحرًا خاصًا على السهرات التي يُحييها.

