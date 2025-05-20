شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من حفل زفاف المطرب مسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الآن المطرب مسلم بحفل زفافه فى أحد الفنادق بالقاهرة، وينشر الخليج 365 أول صورة من حفل الزفاف الذى يحييه عدد من نجوم الغناء.

يُذكر أن آخر أعمال مسلم كانت أغنية "السكة اللي تودي"، وديتو أنا بابا مع المطربة بوسى، أغنية "شافوني غلط" التي طرحت عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع وميكس وماستر رامي المصري. وقد لاقت الأغنية رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها.

كما سبق أن تعاون مسلم مع الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية مهرجانات بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، والتي قدّماها كأغنية دعائية لفيلم "رهبة"، الفيلم من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الخالق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم: أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، وسما إبراهيم، وتدور أحداثه في قالب كوميدي شعبي.