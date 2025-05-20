شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تطرح أغنية جديدة بتوقيع شريف حمدان وعبد الله حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الفنانة نادية مصطفى اللمسات الأخيرة على أحدث أعمالها الغنائية، حيث تتعاون فى هذا العمل مع الملحن شريف حمدان، بينما كتب كلمات الأغنية الشاعر عبد الله حسن، وتولى التوزيع الموسيقى محمد هارون.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعى، فى خطوة تعكس استمرار نشاط نادية مصطفى الفنى، وحرصها على تقديم أعمال جديدة تواكب الذوق العام وتُرضى جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال نادية مصطفى أغنية "يسلملى ذوقهم" وهى من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.

وقالت المخرجة رودينا حاطوم لـ"الخليج 365" الحمد لله ردود الفعل على الأغنية فاقت توقعاتى خاصة أننى قدمت المطربة نادية مصطفى بشكل جديد نال إعجاب الجميع، وكل من شاهد الأغنية شعر أن نادية مصطفى مازالت فى شبابها، معربة عن سعادتها بالعمل معها.

واستضاف مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنانة الكبيرة نادية مصطفى في حفل غنائي كبير، مؤخراً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة، وقدمت نادية مصطفى باقة متنوعة من أشهر الأغاني منها، "احلف بسماها"، "مسافات"، "الصلح خير"، "ألف ليلة"، "أهواك"، "يحلها الحلال"، "سلامات"، "لولا الملامة"، "قولها أنت"، "جاي في إيه"،و "شدوني عينيك".