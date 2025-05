 سمية الألفي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لفيلم THE PHOENICIAN SCHEME

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 08:57 مساءً - ظهرت الفنانة الشابة سمية الألفي، بإطلالة أنيقة ولافتة خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2025؛ حيث جذبت عدسات المصورين خلال مرورها على السجادة الحمراء، لفيلم THE PHOENICIAN SCHEME .

لتؤكد سمية الألفي، مجدداً حضورها الفني والاجتماعي المتصاعد. ووثقت "سمية" حضورها بمجموعة صور نشرتها عبْر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ معلقة: "Festival De Cannes".

سمية الألفي تعلن حملها الأول

وفاجأت سمية الألفي، الجمهور بإعلان حملها الأول، مؤكدةً أنها في شهرها الثالث، وأنها لا تعرف بعد جنس الجنين. لكنها أعربت عن أمنيتها بأن تكون حاملاً بفتاة، وقالت: "أتمنى أن تكون فتاة، ولكنني سأكون سعيدة أيضًا إن كان صبيًا".

كما كشفت في تصريحات صحفية من مهرجان كان عن الأسماء التي اختارتها لطفلها المُنتظر، مشيرةً إلى أنها ستُطلق عليه اسم "ألفي" إذا كان صبيًا، تيمنًا بإسم والدها، أما إذا كانت فتاة، فسوف تُسميها "مُهى"، على اسم والدتها.

وعن تجربتها مع الحمل، أوضحت سمية أنها تمر بمرحلة متعبة، مُوجّهةً تحيةً لكل أمهات العالم، فقالت ما معناه: "إنها تجربة صعبة جدًا.. نحتاج إلى النوم باستمرار، علينا أن نأكل طوال الوقت، هي تجربة صعبة جداً من وجهة نظري".

وأضافت أنها تُخطّط للحصول على استراحة بعد انتهاء مهرجان كان، للتفرغ لحملها ورعاية صحتها، مؤكدة: "بعد كان.. نقطة نهائية، سوف آخذ استراحة".

مشاركات فنية مميزة

وتعَد هذه المشاركة إحدى خطواتها الواثقة في عالم الأضواء، وشاركت سمية الألفي، في عدد من الأعمال الدرامية التي لاقت استحسان الجمهور، منها: مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، "للحب فرصة أخيرة"، و"أحلام سعيدة"، إلى جانب النجمة يسرا.

كما شاركت في مسلسل "الكتيبة 101" من إخراج محمد سلامة، وشاركت في فيلم "رهبة"، وفيلم "best know for Warda" من بطولتها. إخراج هادي الباجوري. وتأليف محمد حفظي. وإنتاج هاني أسامة.

جذور فنية

سمية الألفي هي ابنة خال الفنان أحمد الفيشاوي، وقد أطلق والدها عليها اسم سمية تيمناً بشقيقته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، وهي تنتمي إلى عائلة فنية معروفة. تزوجت من مصمم الرسوم ثلاثية الأبعاد محمد حازم، وتحرص على الموازنة بين حياتها الفنية والشخصية في مسيرتها الصاعدة.



