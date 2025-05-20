الملك تشارلز يُهدي ديفيد بيكهام هدية بمناسبة يوم ميلاده.. ما هي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 08:57 مساءً - التقى ديفيد بيكهام، نجم كرة القدم السابق، أمس الإثنين 19 مايو، بالملك تشارلز خلال معرض زهور سنوي معتاد، يُقام في لندن هذا الأسبوع. واستغل بيكهام هذه الفرصة لتقديم الشكر لملك بريطانيا على الهدية المميزة التي أرسلها له بمناسبة يوم ميلاده الخمسين، الذي وافق 2 مايو.

ديفيد بيكهام يلتقي بالملك تشارلز والملكة كاميلا

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بديفيد بيكهام، الذي يحضر هذا الحدث لأول مرة. ظهر الملك تشارلز رفقة زوجته الملكة كاميلا، في تقليد ربيعي ملكي؛ حيث حضرا معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية للبستنة، وشاهدا عروض الحدائق والتقيا هناك، الذي يحضر هذا الحدث لأول مرة.

ويُذكر أن بيكهام هو سفير لمؤسسة الملك، ويشارك في حملة تهدف إلى إلهام الشباب للعمل في مجال العناية بالحدائق والبستنة.

ووفقاً لتصريحات صحفية، قال بيكهام للملك خلال لقاء ودي: "سررتُ برؤيتك"، وقدّم له الشكر على الهدية التي أرسلها له، ثم سأله الملك مازحاً: "لقد وصلتك الهدية، أليس كذلك؟"، ورد بيكهام: "كانت رائعة. شكراً لك، لقد كان ذلك لطفاً منك". ثم تابعت الملكة كاميلا: "سررتُ برؤيتك ديفيد، وسعيدة لأنك تلقيت الورود". مما تبين أن الهدية كانت باقة ورود مقدّمة من الملك والملكة.

ديفيد بيكهام يحتفل مبكراً بيوم ميلاده وسط العائلة والأصدقاء

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قبل يوم ميلاده الخمسين، تحديداً في أبريل الماضي، اجتمع أصدقاء وعائلة ديفيد بيكهام في احتفالٍ مبكرٍ، بيوم ميلاد لاعب كرة القدم السابق، بحضور أبنائه: روميو، كروز صديقته أبوستيل، وهاربر. في حين غاب ابنه الأكبر بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز بشكلٍ ملحوظ.

بالإضافة للعائلة، انضم إلى ديفيد بيكهام حشدٌ من أصدقائه المقرّبين، وعددٌ من الوجوه الشهيرة في حفل يوم ميلاده المبكر. وكان من بينهم أصدقاؤه القدامى: غابي تيرنر، ديفيد غاردنر، بن وينستون. وانضم إلى ديفيد أيضاً عددٌ من أساطير الرياضة، بمن فيهم لاعبون من فريقه: إنتر ميامي، لويس سواريز، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، ونجم كرة القدم ليونيل ميسي الذي حضرت معه زوجته أنطونيلا، نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي، ونجم كرة السلة شاكيل أونيل.

ولم يقتصر ضيوف الحفل على نجوم الرياضة فحسب؛ بل ضمت القائمة أيضاً بعض نجوم هوليوود، وهم: جاستن ثيرو، فيشر ستيفنز، بالإضافة إلى مارك أنتوني.

هذا وقد شارك ديفيد بيكهام العديد من صور الحفل، وعلّق عليها قائلاً: "لذا اعتقدت أنني سأبدأ الاحتفال مبكراً قليلاً، إنها ليلة خاصة جداً في ميامي، أنا محظوظ جداً لوجود أصدقاء وعائلة رائعين لبدء الاحتفالات بالذكرى الخمسين معهم أحبكم". وأشار لزوجته فيكتوريا بيكهام، والأبناء الثلاثة كروز، روميو، وهاربر.



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