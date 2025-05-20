صور جديدة من كواليس تصوير فيلم بنات فاتن لـ يسرا.. شاهدوها

كواليس فيلم "بنات فاتن"

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"الست لما" عمل سينمائي منتظر لـ يسرا

ومن المنتظر عودة الفنانة يسرا من مهرجان كان السينمائي، بدورته الثامنة والسبعين، والمُنعقدة حاليًا حتى يوم 24 مايو الجاري وذلك لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "الست لما"، حيث قررت الشركة المنتجة مؤخرًا بدء تصوير المشاهد الأولى للفيلم، لحين عودة الفنانة يسرا من فرنسا، إلى أنّ تدخل تصوير مشاهدها لاحقًا.



يسرا ضيفة شرف في مسلسل "برستيج"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 08:57 مساءً - نشرت الشركة المنتجة لفيلم "" بطولة الفنانة، صورًا جديدة من كواليس تصوير العمل وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".يُذكر أنّ يسرا بدأت تصوير فيلمها الجديد "بنات فاتن" قبل توجهها لحضور فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي. يضم الفيلم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: هدى المفتي، باسم سمرة، صفوة، بسمة نبيل، حسن مالك، وحمدي هيكل. العمل من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإنتاج محمد نادر، ومن المقرر طرحه في دور السينما خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.يُشارك في البطولة إلى جانبكل من: ماجد المصري، محمود البزاوي، دنيا سامي، عمرو عبد الجليل، رانيا منصور وآخرون، وسيُجرى الإعلان عنهم تباعًا خلال الأيام القليلة المُقبلة، فور إتمام مرحلة التعاقدات بشكلٍ رسمي، والعمل تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكي.يمكنك قراءة.. يسرا تكشف لـ الخليج 365 عن مشاركة مصر في مهرجان كان وأحدث أعمالها السينمائيةوظهرت الفنانة، كضيفة شرف في مسلسل "برستيج"، الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، وسامي مغاوري، ودينا، وتأليف إنجي أبوالسعود، وإخراج عمرو سلامة.

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