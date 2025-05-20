ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد ثروت صورة للممثل المصري الراحل سمير غانم عبر حسابه الخاص، إستذكره من خلالها في الذكرى الرابعة علي رحيله، و علق على المنشوره بالقول: "اليوم الذكري الرابعه علي رحيل الاستاذ سمير غانم، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويفرح روحه، الاستاذ سمير غانم،علي المستوي الفني شكل وجداني وتفكيري في فن الكوميديا و اسلوب الارتجال كنوع من خلق فرص جديده في النص الفني لاضحاك الجمهور .
و فن استخدام الاكسسوار للتأكيد علي ملامح الشخصيه بأختصار Godfather، علي المستوي الإنساني علمني حاجات حلوه كتير لانه هو كان انسان جدا و محب لكل الناس و الناس كلها بتحبه لانه كان قلبه ابيض و فرحه عيونه لما تلميذ يقول جنبه افيه كوميدي حلو . استاذ بمعني الكلمه . و من الأشخاص اللي عمرك ما تزهق و لا تشبع من القعده معاه، حبيبي يا استاذ واحشتنا جدا و حاسين انك معانا بصوتك و صورتك و روحك في كل أعمالك و لقاءات، ربنا يرحمك، تلميذك المحب".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد ثروت برسالة حب وإشتياق لـ سمير غانم في الذكرى الرابعة علي رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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