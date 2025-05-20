محمد ثروت برسالة حب وإشتياق لـ سمير غانم في الذكرى الرابعة علي رحيله

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد ثروت صورة للممثل المصري الراحل سمير غانم عبر حسابه الخاص، إستذكره من خلالها في الذكرى الرابعة علي رحيله، و علق على المنشوره بالقول: "اليوم الذكري الرابعه علي رحيل الاستاذ سمير غانم، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويفرح روحه، الاستاذ سمير غانم،علي المستوي الفني شكل وجداني وتفكيري في فن الكوميديا و اسلوب الارتجال كنوع من خلق فرص جديده في النص الفني لاضحاك الجمهور .

و فن استخدام الاكسسوار للتأكيد علي ملامح الشخصيه بأختصار Godfather، علي المستوي الإنساني علمني حاجات حلوه كتير لانه هو كان انسان جدا و محب لكل الناس و الناس كلها بتحبه لانه كان قلبه ابيض و فرحه عيونه لما تلميذ يقول جنبه افيه كوميدي حلو . استاذ بمعني الكلمه . و من الأشخاص اللي عمرك ما تزهق و لا تشبع من القعده معاه، حبيبي يا استاذ واحشتنا جدا و حاسين انك معانا بصوتك و صورتك و روحك في كل أعمالك و لقاءات، ربنا يرحمك، تلميذك المحب".

