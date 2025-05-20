بعد نجاه أعماله الاخيرة.. يوسف الملك يعلن عن تعاون يجمعه بـ فارس إسكندر

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان يوسف الملك، المعروف بأغنياته الشهيرة مثل "يا هلا ويا مراحب"، "عندك جرأة"، و"كأنك حدي"، ترسيخ حضوره الفني في الساحة الغنائية، فقد حقق نجاحات ملحوظة في أعماله الأخيرة التي لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان ومختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أبرزها الترند "يسعد الله" و"ساعة واحدة بنص الليل".



ويعمل يوسف الملك حاليًا على تحضير مشروع فني جديد يجمعه بالملحن والشاعر اللبناني فارس إسكندر، في تعاون يُنتظر أن يُضيف إلى رصيده الفني المتجدد.

هذا ويستعد يوسف أيضًا لجولات فنية مرتقبة في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية، و تتمنى أسرة موقع "الفن" له كل التوفيق والنجاح في خطواته المقبلة.

