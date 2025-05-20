علي ماجد نجح في مزج الفن بالذكاء الاصطناعي من خلال كليب "ترقيص" لـ راغب علامة

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة تُعد الأولى من نوعها في الساحة الفنية اللبنانية، خاض المخرج والمستشار الإبداعي في المؤسسة القطرية للإعلام، علي ماجد، تجربة رائدة جمعت بين الذكاء الاصطناعي والإنتاج البصري، من خلال فيديو كليب "ترقيص" للسوبر ستار اللبناني راغب علامة، بالتعاون مع المخرج زياد خوري.



المشروع لم يبدأ كنقطة تحول مخطط لها، بل كـ"مزحة" حين استخدم ماجد تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديو ترويجي لمسلسل "بالدم".

النجاح غير المتوقع الذي حققه الفيديو على مواقع التواصل شكّل لحظة فارقة في مسيرته، فبدأ بعده بإعادة إحياء أغنيات قديمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي لفت انتباه عدد من المخرجين، من بينهم زياد خوري، الذي بادر إلى التعاون معه.

الفيديو جاء ليقدّم ولأول مرة في العالم العربي شخصيات بشرية صُمّمت بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، بملامح واقعية، وتعابير دقيقة، وحركات راقصة تبدو نابضة بالحياة.

هذا المزج الخلّاق بين التقنية والسرد الفني يمثل تطورًا نوعيًا يُبشّر بعهد جديد في عالم الإنتاج البصري العربي.

علي ماجد، الذي يمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجالات التلفزيون والإعلام، تنقّل بين لبنان وقطر وكندا، وأسهم في صياغة مشاريع إعلامية متعددة، جمعت بين الاحتراف والخيال، من البث الرقمي والإعلام الرياضي إلى الحملات الوطنية. واليوم، يبدو أن مغامرته في مجال الذكاء الاصطناعي ليست سوى بداية فصل جديد في رحلته الفنية، نحو اكتشاف آفاق إبداعية غير مسبوقة.