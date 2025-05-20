أحمد الفيشاوي يعلن عودته الى السينما بمفاجأة كبيرة

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً جديدة له كشف من خلالها عن عودته الى بلاتوهات السينما في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه يجهّز لمفاجأة كبيرة لجمهوره.

وعلّق الفيشاوي على الصور التي بدت وكأنها من كواليس تصوير الفيلم الجديد، قائلاً: "العودة الى موقع التصوير بفيلم جديد، مع مفاجآت كبيرة".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي في السينما، فيلم "السيستم"، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وشاركه في بطولته كلٌ من: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، محمد علي رزق، ميس حمدان، أحمد فهيم، رانيا منصور، ونهى عابدين... وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "وحيد"، يفشل في العلاقات العاطفية، ولا يجيد التعامل مع النساء، فيلجأ الى صديقه مصطفى ليُساعده ويمدّه بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

من ناحية أخرى، يستعد أحمد الفيشاوي لتصوير مسلسل "سفاح التجمع" بعد موسم الصيف الحالي، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم.

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