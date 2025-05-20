الفنان تامر حسني ينجح في تسجيل رقم قياسي جديد

القاهرة - الخليج 365
نجح الفنان تامر حسني في تسجيل رقم قياسي جديد، لم يسبقه إليه أحد، حيث حقق بكليب "المقص"، الذي شارك في غنائه المطرب الشعبي رضا البحراوي، ضمن فيلم "ريستارت" ما يقرب من أربعة ملايين مشاهدة، بعد ثلاثة أيام فقط من عرض الكليب عبر القناة الرسمية لتامر في "يوتيوب"، والذي تصدّر "الترند" عبر "ميوزك".
تُعدّ أغنية "المقص" تعاوناً شعبياً مميزاً بين تامر حسني والمطرب رضا البحراوي، فقد كتبها ولحّنها تامر بنفسه، بينما تولّى توزيعها عمرو الخضري، وشارك في إعدادها كلٌ من مودي منير وعلي فتح الله في الميكس والماستر.
وقال تامر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام": "ماشي بمبدأ أنا محدّش يتوقعني... رافض أكمل على النهج المألوف. جمهوري يستحق الجديد والخارج عن المألوف طالما في مكانه المناسب".
كما عبّر تامر حسني عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور، خاصة أنه ثمرة مجهود استمر لعامين، وتناقش كلمات أغنية "المقص" خيبة الأمل في الصداقات المزيّفة.
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