كريم عبد العزيز يعلن رأيه في لقب "نمبر وان"

خلال تصريحاته على هامش العرض الخاص لفيلمه الجديد "المشروع X"، كشف النجم كريم عبد العزيز عن رأيه في ما يصفه به جمهوره حالياً بأنه "نمبر وان" في السينما، مؤكداً أنه لا يعترف بما يُسمّى "نمبر 1" في أي مجال، وأن العمل المتقن الذي يحقق الإيرادات هو الذي يصعد بالفنان الى القمة، مشيراً الى أن السينما فن جماعي.

وقال كريم: "مافيش حاجة اسمها "نمبر وان"، السينما فن جماعي، واليوم هناك نجم بيعمل فيلم سينمائي يحقق أعلى إيراد، وكله في صالح المشاهد".

وكان كريم عبد العزيز قد كشف حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن تعرّضه وبعض فريق عمل فيلم "المشروع X" للإصابة، مؤكداً أنه لم يتعرض لأي إصابات خلال العمل، وأن الفيلم يعتمد على الحضارة الفرعونية.

وقال كريم: "فيلم "المشروع X" إنتاجه ضخم والتصوير استغرق تسعة أشهر، وشخصيتي به جديدة عليَّ والعمل بيعتمد على حضارتنا والعالم الفرعوني، وإحنا عندنا مخزون كبير نقدر نرجع له، والحمد لله لم يحدث أي إصابات في مشاهد الأكشن".

فيلم "المشروع X" هو بطولة الفنانين: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد وماجد الكدواني، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في رحلة مثيرة ومشوّقة تبدأ من قلب القاهرة وتصل الى الفاتيكان وأعماق المحيطات، ويسعى "يوسف" للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة أم أنه يحمل سرّاً مفقوداً؟، ويواجه "يوسف" خلال رحلته العديد من المطاردات، ومواقف الأكشن والغموض.

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