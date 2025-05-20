هالة صدقي توثّق حفاوة استقبالها في تونس

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو وثّقت من خلاله استقبال الجمهور التونسي لها بحفاوة، خلال زيارتها الأخيرة الى تونس.

وظهرت هالة في الفيديو وهي في غرفة بالفندق الذي تقيم فيه، وتطلّ الغرفة على البحر، ومزيّنة بباقة من الورود وصورة كبيرة لها، الأمر الذي أسعدها كثيراً، وعبّرت عن امتنانها لذلك بالقول: "أحلى وأجمل استقبال من جمهور تونس، وأنا سعيدة لوجودي معاهم".

وأشارت صدقي الى أن مكان إقامتها يؤثر جداً فيها، بالقول: "شوفوا الجمال من أمام البحر... البحر نقطة ضعفي".

وفي مفاجأة لافتة، أبدت هالة دهشتها من تأثير شخصية "شادية" التي قدّمتها في مسلسل "إش إش" خلال موسم رمضان الماضي، مؤكدةً أن الشخصية لاقت تفاعلاً واسعاً في تونس، بالقول: "اكتشفت إن شادية مسيطرة هنا سيطرة غير عادية".

وشارك هالة صدقي في بطولة مسلسل "إش إش" عدد من النجوم، أبرزهم: مي عمر، ماجد المصري، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، شيماء سيف، علاء مرسي، ندى موسى...، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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