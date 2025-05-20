شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعم ماجد الكدوانى صديقه كريم عبد العزيز فى عرض المشروع x والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم العرض الخاص لفيلم "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، أول أمس الأحد داخل دار الأوبرا المصرية، واحتفل أبطال الفيلم بعرض فيلمهم الجديد، أبرزهم النجم كريم عبد العزيز، والنجم عصام السقا، والنجمة ياسمين صبرى، والنجم إياد نصار، كما حرص المخرج محمد عبد العزيز على حضور العرض لدعم ابنه.

وحرص النجم ماجد الكدوانى على دعم صديق عمره النجم كريم عبد العزيز فى العرض لفيلمه الجديد والوقوف بجانبه ومساندته، وفى لحظة كلها حب وود ومشاعر صادقه، وقبل عرض الفيلم يمسك كريم عبد العزيز يد صديقه ماجد الكدوانى ليطبطب عليه ويطمئنه.

وظهر النجم عصام السقا خلال الأحداث يردد لزمة معينة طوال الفيلم، وهى "بشواتنا" وكان يرددها للنجم كريم عبد العزيز فى الفيلم، وتفاعل معها جميع الحضور بشكل كبير.

كما حضر الهضبة عمرو دياب، والنجم محمد حماقي، والفنانتان رانيا ونورهان منصور، محمود العسيلي، النجم محمد حماقي وزوجته، النجم أكرم حسني.

وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لعرض فيلم "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، والمقام داخل دار الأوبرا المصرية، المهندس حسام صالح، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج تامر مرسي وزوجته نسرين إمام، والإعلامي خالد صلاح، ودرة وزوجها، نجلاء بدر، إنجي المقدم، أحمد غزى، حازم إيهاب وزوجته، أحمد زاهر وابنته ملك، المخرج رامي إمام، ماجد الكدواني، محمد عبد العزيز، آية سماحة وزوجها، أمير كرارة، ليلى علوي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، المؤلفة إنجي علاء، الإعلامي طارق علام.

تدور أحداث فيلم المشروع X حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذى يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟، حيث يتضمن الفيلم رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن، والغموض، مدعومة بتقنيات عالية ومشاهد صعبة تم تصوير بعضها تحت الماء وبمشاركة طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

الفيلم يسجل تعاونًا جديدًا بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً فى الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبى" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفى الدراما تعاونا فى 3 مسلسلات هى مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.