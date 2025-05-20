شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم لمهرجان المسرح العربى فى دورته الـ16 المقامة بمصر 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن فتح باب التقديم لمشاركة العروض المسرحية في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي الذي ستنظمه بالتعاون مع وزارة الثقافة في مصر في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026، وستبدأ الهيئة باستقبال طلبات المشاركة من بداية شهر يونيو حتى العشرين من شهر نوفمبر 2025، وفق استمارة مخصصة لذلك تتضمن كل شروط المشاركة وضوابطها والتي صارت معروفة لدى المسرحيين العرب.



مهرجان المسرح العربي تنظمه مصر

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله صرح بهذه المناسبة أن الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المصرية بقيادة وزيرها دكتور أحمد هنو ستعملان على تنظيم دورة فارقة، وهذا ديدنها في كل دورة تنظمها، وستكون القاهرة مركزاً رئيساً للمهرجان الذي سيشمل إشعاعه الوطني عدداً من المدن المصرية التي ستستقبل عروضاً وورشاً تدريبية، إضافة إلى تنظيم مسارات ثلاث في هذه الدورة، المسار الأول للعروض المتنافسة على نيل جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والمسار الثاني للعروض المستضافة وهو مسار لا تنافس فيه، وأما المسار الثالث فسيكون للعروض المصرية التي تختارها وزارة الثقافة لتكون في إطار المهرجان كي يتعرف المشاركون والجمهور على المشهد المسرحي المصري وتنوعه، وسوف تقوم الوزارة بتنظيم هذا المسار بما في ذلك اختيار العروض المشاركة فيه، بينما تختار اللجنة العربية التي ستشكلها الهيئة العربية للمسرح عروض المسارين الأول والثاني.

وأضاف إسماعيل عبد الله أن الهيئة العربية للمسرح واللجنة العليا التي شكلتها وزارة الثقافة تعكف الآن على وضع تفاصيل البرامج الفكرية والإعلامية في الدورة 16 والتي ستشهد تنوعاً في الاهتمامات والأسئلة المسرحية الراهنة.

وبالنسبة للمكرمين في هذه الدورة أوضح الأمين العام إسماعيل عبد الله أن وزارة الثقافة بصفتها الجهة المعنية باختيار المكرمين فإنها تعمل على اختيارهم وتجهيز ملفهم، وأضاف بأن عشر كتب تخص المسرح المصري سوف يتم أصدارها بمناسبة المهرجان الذي ستشهد العديد من مسارح القاهرة فعاليات الدورة.



اسماعيل عبد الله

وكشف إسماعيل عبد الله أن هذه الدورة وللمرة الأولى في مسيرة المهرجان ستشهد ضمن إطار فعالياتها تنظيم دورة من (الملتقي العربي لفنون العرائس والفرجة الشعبية المجاورة) وهي الدورة الخامسة من هذا الملتقى الذي كان ينظم في السابق بشكل مستقل، وسيكون التعاون مع مسرح القاهرة للعراس في برمجة وتنفيذ فعاليات هذا الملتقى الذي شكل علامة فارقة في نشاط العرائسيين العرب منذ الملتقى الأول في عام 2013، وسيشهد مشاركات من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي في عروض وورشات وندوات فكرية.

جدير بالذكر أن القاهرة تستقبل المهرجان للمرة الثالثة، إذ سجلت انطلاقة الدورة الأولى عام 2009 والدورة الحادية عشرة عام 2019، وفي هذا الصدد قال إسماعيل عبد الله: القاهرة وعلى الدوام حاضنة رحبة وجاهزية عالية وتحقيق لدورات مميزة، ونحن فخورون بالمستوى الرفيع من التفاهم والتعاون مع وزراة الثقافة المصرية.