شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح المصرى يطلق ورشا احترافية لأساتذة متخصصين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهرجان القومى للمسرح المصرى إطلاق سلسلة من الورش الفنية المتخصصة، يقدمها نخبة من أبرز الأساتذة والفنانين في مجال المسرح، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وبتنظيم من وزارة الثقافة، وذلك ضمن فعاليات دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وتهدف هذه الورش إلى إثراء الحركة المسرحية، وتنمية مهارات الفنانين الشباب والمهتمين بفنون الأداء، وفتح آفاق جديدة للإبداع والتجريب.



الدكتور طارق مهران



الدكتور عمرو الأشرف



الكاتب ايمن سلامة

وتتضمن الورش المقدمة: ورشة التمثيل، ويقدمها الدكتور محمد عبد الهادي، الأستاذ المتميز في مجال التمثيل، والذي يمتلك خبرة واسعة في تدريب الممثلين وإعدادهم لأداء أدوارهم ببراعة واحترافية، وستركز الورشة على تطوير مهارات الممثل في الأداء الجسدي والصوتي، وفهم الشخصية، والتفاعل مع الممثلين الآخرين، وورشة التعبير الحركي، يقدمها الفنان وليد عوني، المتخصص في تصميم وتنفيذ العروض الحركية والإيمائية، ستتناول الورشة كيفية استخدام الجسد للتعبير عن المشاعر والأفكار، وتطوير لغة الجسد الخاصة بالممثل، واستخدام الحركة في بناء المشهد المسرحي.

وورشة أخرى فى التمثيل، تقدمها الدكتورة سماح السعيد، المتخصصة فى فنون التمثيل وأساليبه المختلفة، وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بأدوات الممثل المحترف، وتنمية قدراتهم على تقمص الشخصيات، والأداء بصدق وإقناع، وورشة التذوق الموسيقى، يقدمها الأستاذ الدكتور طارق مهران، الخبير فى مجال الموسيقى المسرحية، ستقدم الورشة رؤية تحليلية للموسيقى فى المسرح، وكيفية استخدامها لتعزيز الجانب الدرامى، وتأثيرها على المتلقى.



ورشة التمثيل



وليد عوني

أما ورشة الإلقاء، يقدمها الدكتور جهاد أبو العينين، المتخصص في فنون الإلقاء والأداء الصوتي، وستركز الورشة على تطوير مهارات الإلقاء لدى الممثل، وتحسين مخارج الحروف، والتحكم في طبقات الصوت، واستخدام الإلقاء في إيصال المعنى والتأثير في الجمهور، أما ورشة التأليف المسرحي، يقدمها الكاتب الكبير أيمن سلامة، صاحب البصمة المميزة في عالم الكتابة المسرحية، والتليفزيونية،و ستتناول الورشة أسس الكتابة المسرحية، وكيفية بناء الحبكة والشخصيات والحوار، وتطوير رؤية الكاتب المسرحي.



عصام السيد



ورشة الالقاء



ورشة التمثيل 2

ويقدم المهرجان أيضا ورشة السينوغرافيا، يقدمها الدكتور عمرو الأشرف، المتخصص في تصميم المناظر المسرحية والإضاءة والديكور، وستقدم الورشة رؤية شاملة لعناصر السينوغرافيا، وكيفية استخدامها لخلق فضاء مسرحي يعزز الرؤية الإخراجية، ويعبر عن مضمون العرض، أما ورشة الإخراج المسرحي، فيقدمها المخرج الكبير عصام السيد، صاحب الخبرة الطويلة في مجال الإخراج المسرحي، وستركز الورشة على تطوير رؤية المخرج، وكيفية إدارة فريق العمل، وتوجيه الممثلين، واستخدام عناصر العرض المختلفة لتحقيق رؤية فنية متكاملة.

يأتي إطلاق هذه الورش الفنية في إطار حرص المهرجان القومي للمسرح على دعم المواهب الشابة، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المتميزة للفنانين والمهتمين بفنون الأداء.