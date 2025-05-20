شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مسلسل جديد مشتق من Peaky Blinders فى برمنجهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ستيفن نايت مبتكر سلسلة Peaky Blinders أن المسلسل الجديد المُخطط له سيُصوّر فى برمنجهام بـ إنجلترا، على أن تدور أحداثه فى خمسينيات القرن الماضى.

برمنجهام هى موطن فريق Peaky Blinders الأصلى، لذا من الطبيعي أن يُصوَّر الفصل التالي من قصتهم في المدينة التي بدأت فيها كل شيء.

وكان قد كشف تقرير جديد عن عودة سلسلة Peaky Blinders بموسم سابع تدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضى، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، من المقرر الآن عرض المسلسل، وقد يشهد عودة كيليان مورفى بدور توماس شيلبى، ولكن كـ"أب" لأعضاء العصابة الأصغر سنًا.

ووفقًا للصحيفة يبدو أن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وافقت على الموسم السابع، ومن المقرر عرضه في وقت ما من العام المقبل 2026.

ومن ثم رفضت هيئة الإذاعة البريطانية التعليق على مسلسل جديد محتمل أو ما إذا كانت ستبث حلقات من المسلسل، وصرح مصدر في صحيفة "ذا صن": "كان من المفترض أن يكون الموسم السادس من مسلسل Peaky Blinders هو الأخير، وكان من المفترض أن يكون الفيلم بمثابة الوداع الأخير للقصة".

لكن مخرج مسلسل Peaky Blinders، ستيفن نايت، لم يستطع مقاومة العودة إلى القصة - أشهر إبداعاته - وقد ألمح إلى رغبته في العودة لتقديم المزيد، لكن حصول المسلسل على الضوء الأخضر رسميًا من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وبدء العمل على مرحلة ما قبل الإنتاج سيُسعد عشاق المسلسل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على قناة BBC.

وكان قد صدر الموسم السادس من سلسلة Peaky Blinders، والذى يبدو أنه الأخير، من المسلسل عام 2022.