حينما قدّم سمير غانم فيلماً فلسفياً بتعاونه مع لينين الرملي

النجاح في الكوميديا حتى تُصبح نموذجاً

"الرجل الذي عطس": حينما قدّم سمير غانم كوميديا مُختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 07:23 مساءً - يعَد الفنانواحداً من أبرز الفنانين في الوطن العربي وبشكل خاص بمجالحيث نجح خلال مسيرته الفنية والتي تنوّعت ما بينوالدراما التلفزيونية، في أن يكون واحداً من عمالقة الكوميديا.بذكرى وفاة الفنانوالتي توافق اليوم 20 مايو، نستعرض لكم فيلماً سينمائياً جمعه بالمؤلف، والذي قدّما من خلاله تجرِبة فلسفية مُميزة.بدأ الفنان سمير غانم مسيرته الفنية من خلال مسرح الجامعة، والذي تعرّف فيه إلى رفيقي دربه: الفنان جورج سيدهم، والفنان الضيف أحمد. ويأتي قرارهم بتكوين فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" والتي قدّمت العديد من المسرحيات، وحققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور أيضاً، بتقديم عدد من الإسكتشات الكوميدية والتي جمعت بين الغناء والتمثيل.كما شاركت أيضاً فرقة ثلاثي أضواء المسرح في عدد من الأفلام السينمائية؛ حتى وفاة الضيف أحمد بشكل مفاجئ؛ ليبدأعقب ذلك في تقديم عدد من الأعمال الفنية بمفرده. وخلال فترتي السبعينيات والثمانينيات، كان لدى الفنان سمير غانم حالة من النشاط الفني؛ حيث قدّم العديد من الأفلام السينمائية من بطولته، وأيضاً كان يتم الاستعانة به في العديد من الأفلام أمام كبار الفنانين.يُمكنكِ قراءة سمير غانم: حينما تكون الرسالة سعادة الملايينوقد امتلك الفنانخلال مشواره الفني أسلوباً خاصاً ومُميزاً في تقديم الكوميديا، جعله قريباً من جمهوره، الذي وثق بأن أيّ عمل يحمل اسمه، سيكون الضحك فيه السمة الأساسية.وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققهفي الكوميديا؛ حيث كانت أعماله الفنية تعتمد على إضحاك الجمهور بشكل أكبر، إلا أنه قد تعاون مع المؤلففي واحد من أبرز أفلامه، والذي قدّم من خلاله الكوميديا بشكل فلسفي.عام 1985 قدّم الفنانمع المؤلف لينين الرملي والمُخرج عمر عبد العزيز فيلم "الرجل الذي عطس"، والذي دارت أحداثه حول فلسفة الموت من خلال شخصية "مسعد"، والتي جسّدها الفنانغانم؛ حيث يُصاب بمرض نادر؛ ليخبره الطبيب بأن أيام حياته صارت معدودة، وعليه أن يستعد للوفاة، وحينها تنقلب حياته رأساً على عقب حينما يرى الوجه الآخر لكلّ شيء حوله.ويعَد فيلم "الرجل الذي عطس" من العلامات المُميزة في مسيرة الفنان؛ حيث تعَد تقريباً هي المرة الأولى التي يُقدّم فيها فيلماً سينمائياً يحمل فلسفة خاصة. وقد تناول الفيلمَ عددٌ كبير من النقاد بالإشادة.وقد شارك ببطولة الفيلم كلٌّ من: ليلى علوي، شهيرة، حسن مصطفى، أحمد بدير، محمود القلعاوي، المنتصر بالله، والعديد من الفنانين.يُذكر أن الفنانقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2021 عن عمر ناهز 84 عاماً، ولكنه ظل حاضراً في قلوب كلّ جمهوره ومُحبيه بأنحاء الوطن العربي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»