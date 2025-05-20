حينما قدّم سمير غانم فيلماً فلسفياً بتعاونه مع لينين الرملي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 07:23 مساءً - يعَد الفنان سمير غانم واحداً من أبرز الفنانين في الوطن العربي وبشكل خاص بمجال الكوميديا؛ حيث نجح خلال مسيرته الفنية والتي تنوّعت ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، في أن يكون واحداً من عمالقة الكوميديا.
بذكرى وفاة الفنان سمير غانم والتي توافق اليوم 20 مايو، نستعرض لكم فيلماً سينمائياً جمعه بالمؤلف لينين الرملي، والذي قدّما من خلاله تجرِبة فلسفية مُميزة.
كما شاركت أيضاً فرقة ثلاثي أضواء المسرح في عدد من الأفلام السينمائية؛ حتى وفاة الضيف أحمد بشكل مفاجئ؛ ليبدأ سمير غانم عقب ذلك في تقديم عدد من الأعمال الفنية بمفرده. وخلال فترتي السبعينيات والثمانينيات، كان لدى الفنان سمير غانم حالة من النشاط الفني؛ حيث قدّم العديد من الأفلام السينمائية من بطولته، وأيضاً كان يتم الاستعانة به في العديد من الأفلام أمام كبار الفنانين.
يُمكنكِ قراءة سمير غانم: حينما تكون الرسالة سعادة الملايين
وقد امتلك الفنان سمير غانم خلال مشواره الفني أسلوباً خاصاً ومُميزاً في تقديم الكوميديا، جعله قريباً من جمهوره، الذي وثق بأن أيّ عمل يحمل اسمه، سيكون الضحك فيه السمة الأساسية.
عام 1985 قدّم الفنان سمير غانم مع المؤلف لينين الرملي والمُخرج عمر عبد العزيز فيلم "الرجل الذي عطس"، والذي دارت أحداثه حول فلسفة الموت من خلال شخصية "مسعد"، والتي جسّدها الفنان سمير غانم؛ حيث يُصاب بمرض نادر؛ ليخبره الطبيب بأن أيام حياته صارت معدودة، وعليه أن يستعد للوفاة، وحينها تنقلب حياته رأساً على عقب حينما يرى الوجه الآخر لكلّ شيء حوله.
ويعَد فيلم "الرجل الذي عطس" من العلامات المُميزة في مسيرة الفنان سمير غانم؛ حيث تعَد تقريباً هي المرة الأولى التي يُقدّم فيها فيلماً سينمائياً يحمل فلسفة خاصة. وقد تناول الفيلمَ عددٌ كبير من النقاد بالإشادة.
وقد شارك ببطولة الفيلم كلٌّ من: ليلى علوي، شهيرة، حسن مصطفى، أحمد بدير، محمود القلعاوي، المنتصر بالله، والعديد من الفنانين.
يُذكر أن الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2021 عن عمر ناهز 84 عاماً، ولكنه ظل حاضراً في قلوب كلّ جمهوره ومُحبيه بأنحاء الوطن العربي.
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بذكرى وفاة الفنان سمير غانم والتي توافق اليوم 20 مايو، نستعرض لكم فيلماً سينمائياً جمعه بالمؤلف لينين الرملي، والذي قدّما من خلاله تجرِبة فلسفية مُميزة.
النجاح في الكوميديا حتى تُصبح نموذجاًبدأ الفنان سمير غانم مسيرته الفنية من خلال مسرح الجامعة، والذي تعرّف فيه إلى رفيقي دربه: الفنان جورج سيدهم، والفنان الضيف أحمد. ويأتي قرارهم بتكوين فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" والتي قدّمت العديد من المسرحيات، وحققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور أيضاً، بتقديم عدد من الإسكتشات الكوميدية والتي جمعت بين الغناء والتمثيل.
كما شاركت أيضاً فرقة ثلاثي أضواء المسرح في عدد من الأفلام السينمائية؛ حتى وفاة الضيف أحمد بشكل مفاجئ؛ ليبدأ سمير غانم عقب ذلك في تقديم عدد من الأعمال الفنية بمفرده. وخلال فترتي السبعينيات والثمانينيات، كان لدى الفنان سمير غانم حالة من النشاط الفني؛ حيث قدّم العديد من الأفلام السينمائية من بطولته، وأيضاً كان يتم الاستعانة به في العديد من الأفلام أمام كبار الفنانين.
يُمكنكِ قراءة سمير غانم: حينما تكون الرسالة سعادة الملايين
وقد امتلك الفنان سمير غانم خلال مشواره الفني أسلوباً خاصاً ومُميزاً في تقديم الكوميديا، جعله قريباً من جمهوره، الذي وثق بأن أيّ عمل يحمل اسمه، سيكون الضحك فيه السمة الأساسية.
"الرجل الذي عطس": حينما قدّم سمير غانم كوميديا مُختلفةوعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه سمير غانم في الكوميديا؛ حيث كانت أعماله الفنية تعتمد على إضحاك الجمهور بشكل أكبر، إلا أنه قد تعاون مع المؤلف لينين الرملي في واحد من أبرز أفلامه، والذي قدّم من خلاله الكوميديا بشكل فلسفي.
عام 1985 قدّم الفنان سمير غانم مع المؤلف لينين الرملي والمُخرج عمر عبد العزيز فيلم "الرجل الذي عطس"، والذي دارت أحداثه حول فلسفة الموت من خلال شخصية "مسعد"، والتي جسّدها الفنان سمير غانم؛ حيث يُصاب بمرض نادر؛ ليخبره الطبيب بأن أيام حياته صارت معدودة، وعليه أن يستعد للوفاة، وحينها تنقلب حياته رأساً على عقب حينما يرى الوجه الآخر لكلّ شيء حوله.
ويعَد فيلم "الرجل الذي عطس" من العلامات المُميزة في مسيرة الفنان سمير غانم؛ حيث تعَد تقريباً هي المرة الأولى التي يُقدّم فيها فيلماً سينمائياً يحمل فلسفة خاصة. وقد تناول الفيلمَ عددٌ كبير من النقاد بالإشادة.
وقد شارك ببطولة الفيلم كلٌّ من: ليلى علوي، شهيرة، حسن مصطفى، أحمد بدير، محمود القلعاوي، المنتصر بالله، والعديد من الفنانين.
يُذكر أن الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2021 عن عمر ناهز 84 عاماً، ولكنه ظل حاضراً في قلوب كلّ جمهوره ومُحبيه بأنحاء الوطن العربي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»