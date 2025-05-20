أمام زوجته .. رجل يحتضن مادلين مطر بطريقة غريبة

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة اللبنانية مادلين مطر لموقف غريب في حفلها في هولندا الذي حضره لبنانيين وعرب.



وفي التفاصيل فقد قام شخص بالتقرب من مادلين وهي تغني وقام بحملها بحضور زوجته التي كانت تصوره.

مادلين استغربت الأمر وسألت زوجته كيف سمحت له بذلك.

مادلين مطر كانت قد طرحت ديو غنائي يجمعها بالفنان خالد الجراح، ويحمل عنوان "وعيونها"، من كلمات وألحان خالد الجراح وتوزيع إليان دبس، أما الكليب إخراج رودي معوض.

ومن بين كلمات الأغنية :

"وعيونها ما خونها أصلا أموت بدونها

وصلولها قولولها توقف عقبري بطولها

هذا الجمال لي يرد الروح

حاجبها سيف والجفن مذبوح

من طيبها وترتيبها تحط الصبايا بجيبها

من طيبها وترتيبها تحط الصبايا بجيبها"