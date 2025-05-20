نفاذ تذاكر حفل هيفا وهبي في دبي .. أدى إلى هذه الخطوة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المنظمون لحفل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في دبي أنه وبسبب الإقبال الجماهيري الشديد، سيقام حفل ثانٍ لها في دبي بتاريخ 23 أيار/مايو، بعد نفاذ تذاكر حفل 22 أيار/مايو.



تجدر الإشارة أن هيفا سوف تتواجد في حفل جوائز Daf BAMA العالمي، الذي سيُقام في ألمانيا بتاريخ ٣١ ايار/مايو المُقبل.

وجاء في الصفحة الخاصة بـ Daf BAMA MUSIC AWARDS 2025 : "نجمة البوب الأيقونة هيفاء وهبي في ألمانيا. يسرّنا وبكلّ فخر أن نرحّب بالأسطورة هيفاء وهبي على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز DAFBAMA الموسيقية لعام 2025! هيفاء وهبي، محبوبة الجماهير في الشرق الأوسط، هي أيضاً رمز للأناقة والقوة والجمال الخالد".

الجدير ذكره ان "DAF BAMA Music Awards" تحظى بطابع عالمي مميز.