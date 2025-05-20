تحديث- آخر تطوّرات قضيّة نجل محمّد رمضان… هذا ما كشفه محاميه الخاصّ

كشف المحامي أحمد الجندي، الممثّل القانونيّ للفنّان محمّد رمضان، تفاصيل جديدة حول قرار إيداع نجل محمّد رمضان، إحدى دور الرّعاية للأطفال، مشيرًا إلى أنّ القضيّة تأخذ بعدًا غير مبرّر بسبب شهرة والده.

في التّفاصيل، أوضح “الجندي”، أنّ ما حدث ليس شجارًا بالشّكل الّذي يتِمّ تداوله فيه، بل خلاف بسيط بين أطفال أثناء اللعب داخل النّادي، إذ تعرّض ابن محمّد رمضان، للتّنمّر وسخر الأطفال من لونه إذ قالوا له :”إنت إسود زي أبوك”، فحدث تدافع طبيعيّ كما يحدث بين أيّ أطفال.

وأضاف: “أنّ والد الطّفل الآخر، علم أنّ الطّرف المقابل هو نجل محمّد رمضان، فتمّ تصعيد الأمر وتقديم شكوى رسميّة للنّيابة ومنها إلى المحكمة. خلال الجلسة الأخيرة، إذ طالب الطّرف المشتكي بتعويض مالي، وهو ما يكشف نيّة واضحة للمساومة والابتزاز مستغلّين شهرة محمّد رمضان”.

وردًّا على سؤال، حول احتماليّة الصّلح بين الطّرفين، قال الجندي: “لا أحد يرفض الخير، لكن إذا تمّ تقديم تعويض عن واقعة لم تحدث، فسنفتح الباب أمام الجميع لاستغلال اسم محمّد رمضان وابتزازه بأيّة شكوى كيديّة”.

وتابع مؤكّدًا في لقاء عبر “إي تي بالعربي” على اتّخاذ خطوات قانونيّة للطّعن بالحكم، قائلًا: “سنتقدّم بشكوى إلى هيئة التّفتيش القضائيّ، ونطعن بالحكم بالطّرق القانونيّة. ونتمنّى أن يتِمّ تحديد جلسة جديدة قريبًا، ليحضر خلالها الطّفل علي محمّد رمضان ويتِمّ إثبات براءته بإذن الله”.

وفي ختام تصريحاته، عبّر المحامي أحمد الجندي، عن مدى تأثّر الفنّان محمّد رمضان بالحكم، قائلًا:”محمّد حزين جدًّا، بيقول: ألا يكفي ما يفعلونه معي، ابني أيضًا، هو طفل عمره عشر سنوات وليس رجلًا كبيرًا”.

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