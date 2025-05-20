الصور الأولى من فيلم “بنات فاتن” بطولة يسرا

انطلق تصوير أحدث الاعمال السينمائية بعنوان”بنات فاتن” الذي يضم كوكبة من الممثلين أبرزهم يسرا، باسم سمرة وهدى المفتي وقد انتهوا من تصوير الأسبوع الأول من الفيلم داخل احد المناطق الشعبية في القاهرة.

ويستكمل عدد من الممثلين التصوير في مواقع مختلفة من القاهرة. وقد نشرت الشركة المنتجة الصور الاولى من العمل.

فيلم “بنات فاتن” يضم نخبة من الممثلين وهم يسرا، هدى المفتي، باسم سمرة، مصطفي شحاته، إسلام مبارك، حمدي هيكل وغيرهم من ممثلي الشباب. كما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الاحداث.

والعمل من تأليف أمينة مصطفى وإنتاج علي بني حمد سينيتوبيا cinetopia Films ومدير التصوير بيشوي روزفلت وإخراج محمد نادر.

من المقرر تحديد موعد عرض الفيلم بالسينما خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير جميع أحداث العمل.