شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة من فيلم إن غاب القط × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المخرجة سارة نوح عن صور جديدة من كواليس فيلم إن غاب القط، الذى يتواصل تصويره حالياً تمهيداً لطرحه فى دور العرض خلال موسم صيف 2025، وظهر فى الصور أبطال العمل آسر ياسين وأسماء جلال وكارمن بصيبص أثناء تأديه مشاهد أكشن.

فيلم إن غاب القط بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية.

فيلم إن غاب القط يسجل التعاون الثالث بين آسر ياسين وأسماء جلال بعدما شاركا سوياً في فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" الذى تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى 2024 وحقق إيرادات قياسية وصلت إلى 260 مليون جنيه، إضافة إلى اجتماعهما في مسلسل "سوتس بالعربي" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، حيث ظهرت أسماء كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات العمل.

يذكر أن آسر ياسين قدم في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "قلبي ومفتاحه" وشارك في بطولته مى عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، سارة عبد الرحمن، أسامة أبو العطا، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

أما أسماء جلال فشاركت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل أشغال شقة جداً إلى جانب هشام ماجد، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



جانب من كواليس ان غاب القط



اسر ياسين وكارمن بصيبص وسارة نوح



سماح انور مع اسر ياسين والمخرجة سارة نوح



كواليس ان غاب القط