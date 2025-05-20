بعد العرض الخاص للمشروع x.. كريم عبد العزيز وبيتر ميمي ثنائي نجاح في السينما والدراما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 05:54 مساءً - احتفل النجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي مساء أول أمس الأحد الموافق 18 مايو بالعرض الخاص لفيلمهما "المشروع X"، والذي يُعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025، مبكرًا، حيث من المُقرر عرضه في صالات السينما المصرية اعتبارًا من يوم 21 مايو الجاري، و5 يونيو المقبل في صالات السينما بالدول العربية، حيث يتضمن جرعة كبيرة من الأكشن والمطاردات.

ويسجل فيلم "المشروع X" تعاون جديد يجمع المخرج بيتر ميمي بالنجم كريم عبد العزيز، وتواصل لسلسلة الأعمال الناجحة التي قدمها الثنائي معًا سواء في السينما أو الدراما على مدار الـ 5 سنوات الماضية، وسوف نستعرض في هذا الموضوع الأعمال التي جمعت بيتر ميمي بـ كريم عبد العزيز قبل فيلم "المشروع X".

مسلسل "الاختيار 2..رجال الظل"

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، إذ شكل العمل ملحمة وطنية ضخمة جسد فيها بطولة الجيش المصري وموقعة كمين "البرث"، تعاون النجم كريم عبد العزيز مع المخرجفي الجزء الثاني من العمل.

وقد عُرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان 2021، وتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قُتلوا في الفترة من 2013 وحتى 2020، كما تناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة وغيرها.

والمسلسل جاء من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشري، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، سلوى عثمان علي الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.

"الاختيار 3".. واستمرار لرحلة النجاح

واستمرارًا للنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، تعاون للمرة الثانيةمع بيتر ميمي في "الاختيار 3" والذي عُرض في رمضان 2022، ودارت أحداث المسلسل حول ما شهدته مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، والأزمات التي لحقت بها في تلك الفترة حتى ثورة 30 يونيو.

"الاختيار 3" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبد العزيز مخيون، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، سمر مرسي، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

أطلعوا على آخرها المشروع X.. قصة بيتر ميمي مع أمير كرارة في نهاية أفلامه

فيلم "بيت الروبي".. وإيرادات مرتفعة

كما قدما معاً فيلم "بيت الروبى" الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيهًا، وشارك في بطولته كلا من نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج

وقد تناول الفيلم قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددًا بسبب ظروف طارئة على حياته، مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.

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مسلسل "الحشاشين".. العمل الأضخم إنتاجيًا

مسلسل "الحشاشين" العمل الذي يُعد الأضخم إنتاجيًا في تاريخ صناعة الدراما المصرية، حيث تم تصويره بين مصر وسوريا ولبنان والمغرب وكازاخستان، وعُرض خلال موسم دراما رمضان 2024، وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة خلال عرضه.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف من بينهم محمد رجب وأمينة خليل.

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر ميلادي، حول طائفة دينيَّة من الشِّيعة الإسماعيليَّة تُدعى الحشَّاشُون، والتي أسسها حسن الصَّبَّاح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة. فدخلت في عداوات ومعارك مع الخلافتين العبَّاسيَّة، والفاطميَّة، وكذلك مع السَّلاجقة، والأيوبيين، والصَّليبين.

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فيلم "المشروع x ".. وأحدث التقنيات

يُعانيخلال أحداث فيلم "المشروع X" من اضطرابات نفسية، والذي يُجسد شخصية عالم آثار يُدعى "يوسف الجمال"، فيما يكتشف أسرارًا قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأسًا على عقب، ويُصبح هدفًا لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، حتى لا يضر بمصالحها.

وتسعى تلك المنظمة الغامضة، لاستهداف كريم عبد العزيز، خلال أحداث الفيلم لقتله، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سرًا مدفونًا، ليعيش حالة من المطارات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟.

عرض "المشروع X" بـ4 تقنيات

قصة وأبطال فيلم "المشروع X"

فيلم "المشروع X" يُعد أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.يأتي من بطولة:، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق الذي يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟

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يمكنكم قراءة عقب إعلان مشاركته بموسم جدة.. كريم عبد العزيز ونجاح في المسرح على مدار سنوات

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