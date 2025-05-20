زوج يومي كان متزوجاً من لبنانية وأقام لها حفل زفاف أسطوري .. بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - بعد الإعلان عن هوية زوج نجمة مواقع التواصل الإجتماعي يومي خوري، تم الكشف عن الكثير من الأمور عن حياته الشخصية بعيداً عن كونه ملياردير شهير تركي بريطاني إسمه غورهان كيزيلوز.
غورهان تزوج عام 2022 من فتاة لبنانية إسمها كارول وأقام لها في بيروت حفل زفاف أسطوري، مليئ بالإبهار والفخامة ومظاهر الثراء، وارتدت حينها كارول فستان زفاف بتوقيع المصمم اللبناني العالمي زياد نكد.
ويبدو أن غورهان يسعى جاهداً أن تكون حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء حيث أن المنشورات القديمة على السوشال ميديا من زفافه في عام 2022 محذوفة.
ولطالما عبر غورهان عن حبه لكارول في العديد من المقابلات، وما زال غير معروف متى تم الطلاق وسببه، ولماذا كانت تخفي يومي علاقتها به في الفترة السابقة.
وننشر لكم مجموعة من الصور من حفل زفاف غورهان وكارول.
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