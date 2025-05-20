ميرنا وليد - بيروت - حضر النجم العالمي دينزل واشنطن العرض الأول لفيلم Highest 2 Lowest على السجادة الحمراء في الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي.

شهدت السجادة الحمراء في مهرجان كان لحظة توتر بين دينزل وأحد المصورين خلال عرض فيلم Highest 2 Lowest للمخرج سبايك لي.

في فيديو نشرته صحيفة New York Post، يظهر واشنطن وهو يشير بإصبعه نحو أحد المصورين ويصرخ في وجهه قائلاً: "توقف!". وعند اقترابه منه، حاول المصور تلطيف الموقف بالضحك ووضع يديه على ذراع واشنطن، لكن الأخير سحب نفسه بسرعة وأعاد تحذيره بقوله "توقف!" مجددًا. يُعرف مصوّرو مهرجان كان عادةً بسلوكهم الصاخب أثناء محاولاتهم جذب انتباه النجوم.

ورغم التوتر الذي ساد في البداية، فإن ليلة واشنطن تحولت إلى لحظة تاريخية خلال عرض فيلم Highest 2 Lowest. فقد حصل على سعفة ذهبية فخرية مفاجئة، سلمها له سبايك لي قبل بدء العرض، فيما قدم مدير المهرجان، تييري فريمو، مونتاجًا خاصًا يُكرّم مسيرة واشنطن، تضمن مشاهد من أفلامه Malcolm X وMo’ Better Blues (من إخراج لي)، وأدواره التي نال عنها الأوسكار في Glory وTraining Day.

وقد حظي الفيلم برد فعل قوي في مهرجان كان، حيث نال تصفيقًا حارًا دام خمس دقائق ونصف.

كانت هذه تفاصيل خبر مشادة كلامية بين دينزل واشنطن وأحد المصورين في كان .. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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