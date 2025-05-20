شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال سينمائية ينتظرها أحمد حاتم.. أبرزها فيلم "قصر الباشا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفنان أحمد حاتم عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "حدوتة الأيام الباقية" ويشاركه فى البطولة الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص فى ثانى تجاربها السينمائية فى مصر، ليعيدها الفيلم إلى السينما المصرية، بعدما قدمت أولى تجاربها فى فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز، والذى تم عرضه منذ 4 سنوات وحقق نجاحًا كبيرًا.

فيلم "حدوتة الأيام الباقية" بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل و تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي.

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم قصر الباشا الذى يشارك فى بطولته معه عدد من الفنانين منهم حسين فهمى وأحمد فهيم ومايان السيد وعدد كبير، من إخراج محمد بكير.

وينتظر عرض فيلم المنبر، ويشارك في بطولته كل من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، وآيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

وكان آخر أفلام الفنان أحمد حاتم بعنوان "عاشق" وتدور قصته فى إطار رومانسى، تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

وفيلم "عاشق" ليس أول فيلم يشهد التعاون بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فقد شارك الثنائى من قبل فى فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودارت أحداثه فى إطار خيال علمى، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

وشهد تعاون آخر بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، من خلال فيلم "قمر 14" والتى تقع أحداثه حين يعتلى قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل.