شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وشريف سلامة يحتفلان بانطلاق تصوير فيلم بروفة فرح والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت النجمة نيللى كريم بانطلاق تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "بروفة فرح"، الذى كان يحمل اسم "جوازة ولا جنازة" قبل تغييره، ويجمع الفيلم نيللى كريم بالفنان شريف سلامة والفنان اللبنانى عادل كرم، ومن إخراج أميرة دياب حسبما أعلن المنتج الفنى هانى عبد الله على حسابه بموقع فيس بوك، حيث نشر صور احتفال أسرة الفيلم ببدء التصوير وتقطيع التورتة.

وانتهت نيللى كريم بمشاركة شريف سلامة مؤخراً من تصوير فيلم هابي بيرث داي، والمقرر عرضه لأول مرة في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان تريبكا السينمائي فى دورته الـ24، التي تقام في نيويورك الشهر المقبل، حيث أعربت مخرجتة سارة جوهر عبر "إنستجرام" عن حماسها للعرض العالمي الأول لفيلمها الطويل في مدينة نيويورك، مشيرة إلى أنها المدينة التي وقعت فيها بحب السينما.

فيلم هابى بيرث داي بطولة: نيللي كريم، حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، شريف سلامة، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، كادي، ومن إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، شيرين دياب.

نيللى كريم وشريف سلامة قدما فى الدراما مسلسل "فاتن أمل حربى" وشارك فى بطولته هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



الاحتفال ببدء تصوير فيلم بروفة فرح