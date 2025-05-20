شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يدعمون كارول سماحة فى عرض "كلو مسموح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة تضامنية مؤثرة، حظيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بدعمٍ كبير من زملائها في الوسط الفني خلال عرض مسرحيتها الغنائية الجديدة "كلو مسموح"، والتي تأتي في توقيت عصيب تمر به الفنانة عقب رحيل زوجها المنتج وليد مصطفى.

حرص عدد من النجوم على حضور العرض المسرحى ومساندة كارول، ومن هولاء النجوم الفنانة إلهام شاهين والفنانة إليسا وسيرين عبد النور، وجورج خباز، حيث أشادت إليسا بأداء سماحة المتميز رغم الظروف الصعبة التي تعيشها، ونشرت إليسا عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تغريدة قالت فيها: "قدّيش بدها قوّة تطلع تغنّي وتمثّل والقلب موجوع، بس كارول وقفت، وغنّت، وأبدعت، كلّو مسموح كان عمل فيه وجع وفيه فرح، فيه صدق وفيه فنّ. برافو كارول، وبرافو لكل فريق العمل على هالليلة المليانة حب".

بدورها، أعادت كارول سماحة نشر التغريدة، معبرة عن امتنانها لكلمات إليسا وحضورها قائلة: "إليسا.. كتير قدرت وقفتك حدي وحضورك اليوم أسعدني! وقريباً رح كون بالصفوف الأمامية لأحضر حفلة من حفلاتك واستمتع بأغانيكي الرائعة"، أيضا عبرت الفنانة إلهام شاهين عن دعمها للفنانة كارول سماحة، بعد عودتها إلى المسرح واستئناف نشاطها الفني، على الرغم من حالة الحزن التي تعيشها بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام حبيبتي الغالية الأخت والصديقة كارول سماحة، الله يقويكي، رغم أحزانك وآلامك وحالتك النفسية اضطريتي النزول للمسرح لالتزامك واحترامك لفنك ولجمهورك ولزملائك في العمل ولجهة الإنتاج الملتزمة بعقود وتواريخ مع الفرقة الموسيقية الأجنبية، هذا هو الفنان الحقيقي الذي يتناسى أحزانه مؤقتًا حتى يلتزم في عمله ليسعد جمهوره والحقيقة الجمهور مقدر جدًا مجهودك والتزامك، احترمتيه فاحترمك واستقبلك أجمل استقبال بكل الحب والدعم والتقدير لمجهوداتك في عرض مسرحي غنائي استعراضي على أعلى وأرقى مستوى.