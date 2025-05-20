هكذا نعى النجوم فدوى محسن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 04:19 مساءً - رحلت عن عالمنا الفنانة السورية فدوى محسن عن عمر ناهزٍ 84 عامًا، وأثار هذا الخبر حالة من الحزن في الوسط الفني، وحرص عدد كبير منهم على نعيها وتقديم واجب العزاء للعائلة.

تقدمت نقابة الفنانين في سوريا بالعزاء لأسرة الراحلة وقامت بنعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة فدوى محسن،إنا لله و إنا إليه راجعون".

نعي محمد خير الجراح

https://www.instagram.com/p/DJ3fQFsuITJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ3fQFsuITJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ3fQFsuITJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتب الفنان محمد خير الجراح في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "السيدة الجليلة صاحبة القلب الطيب الفنانة الكبيرةفي ذمة الله، أتقدم من عائلتها الكريمة والأسرة الفنية السورية والعربية بخالص العزاء.. الرحمة والسلام لروحها الطيبة والصبر والسلوان لأولادها وأصدقائها ومحبيها".

أكد الفنان خالد حيدر على تأثره برحيل فدوى محسن، ونشر صورتها عبر إنستغرام، وكتب تعليق قال فيه: "الفنانة الأستاذة فدوى محسن والدة الصديق الفنان هامي بكار في ذمة الله.. الله يرحمها ويصبر عائلتها ومحبيها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة".

https://www.instagram.com/p/DJ2RdWfzRYi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ2RdWfzRYi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ2RdWfzRYi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

دعم النجوم لنجل فدوى محسن

جابر جوخدار ينعي فدوى محسن عبر ستوري حسابه على إنستغرام

تقدم الفنان جابر جوخدار بالعزاء لزميله الفنان هامي بكار، ونشر صورة الفنانة الراحلة عبر ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام، وكتب تعليق قال فيه: " الفنانة القديرةفي ذمة الله، الله يرحمك يا خالتي، العمر إلك حبيبي هامي، والدتك كانت بمثابة والدتي".يُشار إلى أنولدت في مدينة دير الزور السورية عام 1941، وبدأت مسيرتها الفنية في منتصف ثمانينيات، لكن انطلاقتها الحقيقية كانت 1992 عندما قامت بالمشاركة في مسلسل "طرابيش"، الذي كان بمثابة نقطة تحول في مسارها الفني.

الجدير بالذكر أن أبرز أعمال الفنانة الراحلة "باب الحارة"، ما ملكت أيمانكم"، "قلوب صغيرة"، "صرخة روح"، "درب التبان"، "العبابيد"، "تل اللوز"، "عودة غوار الأصدقاء"، "بقايا صور"، "أبناء القهر"، و"كوابيس منتصف الليل".

يمكنك متابعة وفاة المخرج المالي سليمان سيسيه.. ترك بصمةً لا تُنسى في تاريخ السينما العالميةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»