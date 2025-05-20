فن ومشاهير

هكذا نعى النجوم فدوى محسن

0 نشر
0 تبليغ

  • هكذا نعى النجوم فدوى محسن 1/2
  • هكذا نعى النجوم فدوى محسن 2/2

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 04:19 مساءً - رحلت عن عالمنا الفنانة السورية فدوى محسن عن عمر ناهزٍ 84 عامًا، وأثار هذا الخبر حالة من الحزن في الوسط الفني، وحرص عدد كبير منهم على نعيها وتقديم واجب العزاء للعائلة.

تقدمت نقابة الفنانين في سوريا بالعزاء لأسرة الراحلة وقامت بنعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة فدوى محسن،إنا لله و إنا إليه راجعون".

نعي محمد خير الجراح

كتب الفنان محمد خير الجراح في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "السيدة الجليلة صاحبة القلب الطيب الفنانة الكبيرة فدوى محسن في ذمة الله، أتقدم من عائلتها الكريمة والأسرة الفنية السورية والعربية بخالص العزاء.. الرحمة والسلام لروحها الطيبة والصبر والسلوان لأولادها وأصدقائها ومحبيها".
https://www.instagram.com/p/DJ3fQFsuITJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJ3fQFsuITJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DJ3fQFsuITJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أكد الفنان خالد حيدر على تأثره برحيل فدوى محسن، ونشر صورتها عبر إنستغرام، وكتب تعليق قال فيه: "الفنانة الأستاذة فدوى محسن والدة الصديق الفنان هامي بكار في ذمة الله.. الله يرحمها ويصبر عائلتها ومحبيها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة".

https://www.instagram.com/p/DJ2RdWfzRYi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJ2RdWfzRYi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DJ2RdWfzRYi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

دعم النجوم لنجل فدوى محسن

تقدم الفنان جابر جوخدار بالعزاء لزميله الفنان هامي بكار، ونشر صورة الفنانة الراحلة عبر ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام، وكتب تعليق قال فيه: " الفنانة القديرة فدوى محسن في ذمة الله، الله يرحمك يا خالتي، العمر إلك حبيبي هامي، والدتك كانت بمثابة والدتي".
جابر جوخدار ينعي فدوى محسن عبر ستوري حسابه على إنستغرام
يُشار إلى أن فدوى محسن ولدت في مدينة دير الزور السورية عام 1941، وبدأت مسيرتها الفنية في منتصف ثمانينيات، لكن انطلاقتها الحقيقية كانت 1992 عندما قامت بالمشاركة في مسلسل "طرابيش"، الذي كان بمثابة نقطة تحول في مسارها الفني.

الجدير بالذكر أن أبرز أعمال الفنانة الراحلة "باب الحارة"، ما ملكت أيمانكم"، "قلوب صغيرة"، "صرخة روح"، "درب التبان"، "العبابيد"، "تل اللوز"، "عودة غوار الأصدقاء"، "بقايا صور"، "أبناء القهر"، و"كوابيس منتصف الليل".

يمكنك متابعة وفاة المخرج المالي سليمان سيسيه.. ترك بصمةً لا تُنسى في تاريخ السينما العالميةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا