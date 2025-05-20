الرجل الطائر يخطف الأضواء في مهرجان كان 2025

ميرنا وليد - بيروت - في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، وعلى الرغم من التزام معظم النجوم بأرقى الأزياء من بدلات التوكسيدو والفساتين الراقية، خطف أحد الحاضرين الأنظار بظهوره على السجادة الحمراء مرتديًا زيًا مستوحى من طائر الكندور، ما أثار جدلاً واسعًا قبل العرض الأول لفيلم «Die, My Love» الذي يقوم ببطولته النجوم جنيفر لورانس وروبرت باتنسون.



هذا الظهور الغريب لم يكن عشوائيًا، بل كان مرتبطًا بالفيلم الوثائقي «I Love Peru» المعروض ضمن قسم كلاسيكيات كان. الزيّ، الذي صُمم ليشبه طائر الكندور، يرمز في الثقافة البيروفية إلى مخلوق يربط بين السماء والأرض، مما أضفى بُعدًا رمزيًا على الحدث.

أوضح أحد منظمي المهرجان أن "الرجل الطائر" هو في الواقع شخصية من فيلم «I Love Peru»، وهو فيلم وثائقي من إخراج رفائيل كونارد، عُرض لأول مرة في قسم كلاسيكيات كان. وأضاف أن كونارد، في فترة عصيبة من حياته، تخلى عن كل من حوله وانطلق في رحلة روحية إلى بيرو برفقة صديقه هوغو ديفيد، حيث استلهم هذه الشخصية الغريبة.

رغم أن هذا الظهور غير التقليدي جذب الانتباه، إلا أن فيلم «Die, My Love» حظي بإشادة نقدية كبيرة، حيث نال تصفيقًا حارًا استمر لتسع دقائق بعد عرضه الأول. [1] الفيلم، الذي أخرجته لين رامسي، يتناول قصة امرأة تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة وتدخل في حالة من الذهان، وهو مقتبس من رواية أريانا هاروفيتش لعام 2017.

