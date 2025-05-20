شقيقة سعاد حسني تهاجم ورثة عبد الحليم وهذا ما قالته عن زواجه السري من "السندريلا"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت جيهان شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني عن ما نشرته عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ونفيها زواجه من شقيقتها الفنانة الرحلة سعاد حسني.

وعلّقت شقيقة "السندريلا" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" على نشر ورثة عبد الحليم خطابًا يشككون فيه بزواج شقيقتها من عبد الحليم، وأضافت أن سعاد حسني كانت تحتفظ بعقد زواجها من عبد الحليم حافظ في خزنتها، وأن العائلة عثرت عليه بعد وفاتها. ومع ذلك، اعتبره ورثة عبد الحليم مزوّرا، ورفضوا الاعتراف بصحته نظرًا لقدم الوثيقة.

وأكدت جيهان أن شقيقتها لم تحب سوى مرتين في حياتها، أحت أولا عبد الحليم حافظ، ثم المخرج علي بدرخان، واشارت الى أن العلاقة بينها وبين عبد الحليم ظلت قوية حتى وفاته. وشددت على أن أسرة سعاد لم تطالب يومًا بميراث من عبد الحليم، متسائلة عن الدافع وراء نشر خطاب مزعوم لتشويه صورتها.