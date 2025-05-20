إلغاء حفل كانيي ويست لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام عالمية انه تم الغاء حفل النجم كانيي ويست في كوريا الجنوبية، وذلك من أجل تصرفاته التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تم اعتبارها مثيرة للجدل.



على صعيد آخر أحدث كانيي ويست مؤخرا حالة من الجدل، بعد ظهوره في بث مباشر، إنتقد خلاله حضانة أطفاله من قبل طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وخلال البث، ظهر كانيي ويست وعلى وجهه قناع يخفي ملامحه، وأبدى غضبه من عدم تمكنه من رؤية أطفاله، وقال مهدداً: "سأذهب لأحضر أطفالي.. الأمر خرج عن السيطرة"، مؤكداً أنه سيتحدث مع محاميه بشأن الوضع القانوني الحالي.

