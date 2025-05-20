بعد الجدل .. يومي تعلن عن هوية عريسها بهذه الطريقة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي يومي خوري عن هوية عريسها وهو بالفعل الإسم الذي تم التداول به رجل أعمال تركي- بريطاني اسمه غورهان كيزيلوز.



يومي نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها منذ قليل وكتبت تعليقاً تعرف فيه عن نفسها أنها "السيدة K" ما يشير إلى عائلة زوجها التي تبدأ بهذا الحرف.

يومي كانت قد كتبت تعليقاً على فيديو كتب الكتاب أوردت فيه أول حرف من إسم زوجها وهو "G".

غورهان من مواليد عام 1989، لديه استثمارات في مجالات العقارات، والطيران، والتكنولوجيا في اوروبا والشرق الأوسط.