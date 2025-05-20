بالصور- تفاصيل ما حدث في حفل حمادة هلال في كندا

شهدت مدينة تورنتو الكندية مؤخرًا حفلًا غنائيًا ناجحًا للممثل والفنان حمادة هلال، حيث اجتمع في الحفل ما يقارب ٣٠ ألف متفرج من مختلف الجنسيات، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية وكندا ودول أخرى، ليؤكد بذلك شعبيته الكبيرة وانتشاره الواسع بين جمهور الوطن العربي في الخارج.

وعبّر حمادة هلال عن سعادته بهذا النجاح الجماهيري الذي جاء تتويجًا لمسيرته الفنية الحافلة، مشيرًا إلى أن الحفل كان تجربة مميزة بفضل تفاعل الجمهور وحماسه الكبير.

وعبر حسابه الرسمي على إنستغرام، شارك “هلال” متابعيه صورًا من الحفل، معبرًا عن امتنانه لإدارة مهرجان Discover Egypt الذي نظم الحفل، ولجمهوره الذي جاء من أميركا وكندا ليكونوا جزءًا من هذه الليلة الفنية الرائعة، كما أعلن عن استعداده لجولة فنية مرتقبة في أميركا الشمالية.

في سياق فني متصل، أطلق حمادة هلال مؤخرًا أغنيته الجديدة “مش مرتاح”، التي عادت به إلى اللون الدرامي الحزين الذي اشتهر به في بداياته الفنية.

على الصعيد الدرامي، حقق مسلسل “المداح٥” بطولة حمادة هلال نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي، حيث حصد نسب مشاهدة عالية وأشاد به الجمهور والنقاد على حد سواء. المسلسل شارك في بطولته عدد من الممثلين وهم هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبدالعزيز وخالد الصاوي.