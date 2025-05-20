بالصّور- نادين تحسين بيك حديث السّاعة بعد تغيّرها الصّادم.

أثارت الممثّلة السوريّة نادين تحسين بيك الجدل في السّاعات القليلة الماضية، بعد تخلّيها عن شعرها الأشقر الطويل الّذي شكّل أحد أبرز ملامح حضورها على الشّاشة منذ بداياتها الفنّيّة.

في التّفاصيل، أنّ نادين ظهرت في مقطع فيديو انتشر على مواقع التّواصل وهي داخل أحد صالونات التّجميل، تقصّ شعرها بشكل قصيرجدًّا وتصبغه بلون أحمر جريء.

هذه الإطلالة الجديدة، جعلت نادين حديث السّاعة وأثارت اهتمام الجمهور، خصوصًا أنّها مختلفة كلّيًّا عن إطلالاتها السّابقة بالشّعر الأشقر الّذي لطالما ميّزها. فانقسمت ردود الفعل من المتابعين بين مؤيّد لهذا التّغيير الّذي منحها مظهرًا جديدًا وجمالًا مختلفًا وبين معارض لهذه الخطوة معتبرًا أنّها بدت أكبر سنًّا بمظهرها الجديد.

نذكر أنّ نادين تحسين بيك، احتفلت بزواجها مؤخّرًا من مواطنها الممثّل إياد عيسى في حفل زفاف مميّز أقيم في وادي قنديل – اللاذقيّة- بحضور عدد كبير من ممثّلي سوريا.