شيماء سيف ترد على شائعة خلافها مع زوجها محمد كارتر برسالة رومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 01:20 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الفنانة شيماء سيف ترند منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً عقب تداول البعض أخبار تشير إلى وجود خلاف جديد يجمعها بزوجها المنتج محمد كارتر.

شيماء سيف توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد كارتر

سكرين شوت من ستوري حساب شيماء سيف على إنستغرام

هذا الأمر دفع شيماء سيف للرد على كل هذه الأقاويل، مؤكدة بأن ما تم تدواله غير صحيح وأن علاقتها بزوجها جيدة، وذلك من خلال رسالة رومانسية وجهتها لزوجها عبر خاصية "ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، وجاءت مضمونها في سياق رومانسي: "حبيبي ربنا يخليهولي يارب".

يُذكر أنه في شهر فبراير الماضي أعلنت شيماء سيف انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها عقب إعلان زوجها عودتهما مجدداً في شهر مارس الماضي، من خلال منشور له عبر حسابه على "إنستغرام" معلقاً: "اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حببتي رجعت لحضني".

بداية علاقة شيماء سيف ومحمد كارتر

بدأت علاقةومحمد كارتر من خلال مشاركتهما معاً في برنامج "نفسنة"، حيث كانتضمن مذيعات البرنامج، وكارتر كان المنتج الفني للبرنامج، وقالتفي أحد البرامج إن علاقتهما بدأت كالتالي: "بما أن كارتر مدير إنتاج البرنامج، فكنت لما بطلب أكل كان بيقول للمسؤولين عن الأكل يجيبولي كل اللي نفسي فيه زي الحواوشي والممبار، وفي مرة أنا جبتله صينية مكرونة بشاميل".

وكشف كارتر أنه أثناء البرنامج لم تكن هناك مشاعر بينهما، ولكن بعد ذلك بدأت العلاقة تتطور بينهما، لحين أن تقابلا في مسرحية "أهلاً رمضان" مع الفنان محمد رمضان، وبدأت قصة حب بينهما، وذهب لمنزلها وطلب يدها من دون أن تعلم، قائلاً: "اتفقت مع الفنان محمد رمضان أنني سأخطب الفنانة شيماء سيف وسنعلن خطوبتنا فور انتهاء العرض بعد التحية، ورحّب محمد رمضان جداً بذلك، وبالفعل قمت بتلبيسها الدبل على المسرح".

مشاركة درامية سابقة

يُذكر أنتواجدت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "إش إش" إذ تلعب دور راقصة شعبية، واستطاعت عقب ظهورها بمشاهد العمل أن تنال إستحسان وإشادة الكثيرين من متابعي العمل لأدائها المتقن للدور المخول لها.

مسلسل إش إش تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

شيماء سيف ضيف شرف فيلم " ريستارت"

على جانبٍ آخر، تشارك الفنانةكضيفية شرف في فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني، ويتناول الفيلم قضية السوشال ميديا وتأثيرها على المجتمع، فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند، وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد المقبلين على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا، فيلجآن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما، فتوقّع معه هنا الزاهد التي تظهر كــ بلوجر في الفيلم، عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، مجموعة من الفنانين، منهم عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف. وهو من إخراج سارة وفيق.

