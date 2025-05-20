على طريقة إسعاد يونس.. هذا النجم أول ضيوف معتز التوني في برنامجه فضفضت أوي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 01:20 مساءً - يخوض المخرج معتز التوني تجربة تقديم البرامج التلفزيونية لأول مرة في مسيرته الفنية والإخراجية، حيث يجلس على مقعد المذيع، من خلال برنامج حواري لايت يحمل اسم "فضفضت أوي"، والذي كان من المُفترض عرضه خلال موسم رمضان 2025 ولكنه تم تأجيله بسب ارتباطه هو وضيوف العمل بأعمالهم الدرامية الرمضانية.

كريم محمود عبد العزيز أول ضيوف معتز التوني

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أبرز ضيوف معتز التوني

وعلى طريقة الإعلامية والنجمة، وبطريقة طريفة روجت منصة "watchit" لبرنامج "" وهو من أحدث إنتاجاتها الإصلية، كاشفة عن نجم الحلقة الأولى والتي من المقرر عرضها يوم 21 مايو الجاري، حيث أزاحت المنصة الستار عن بوستر البرنامج، وكشفت بطريقة طريفة عن أول ضيف في حلقاته وظهر خلاله النجم كريم محمود عبد العزيز بصحبة المخرج، وعلقت المنصة على البوستر: " أول ضيف هيفضفض معانا هو.. عرفتوا تتوقعوه صح؟".يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، حيث يستضيف المخرجخلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة، ومن أبرز ضيوفه منة شلبي، ماجد الكدوانى، هشام ماجد، ميمى جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، احمد فتحى وآخرون، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

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أكرم حسني ومعتز التوني في "الكابتن"

وفي سياقٍ آخر، تعاون المخرجمع الفنان أكرم حسني، في موسم دراما رمضان الماضي 2025، من خلال مسلسل "الكابتن" المكوّن من 15 حلقة، وهو تأليف عمرو الدالي، وقصة أيمن الشايب، بطولة: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين. ودارت الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي.

ودارت أحداث مسلسل "الكابتن" حول الطيار حسام والي (أكرم حسني) الذي يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية وتسقط الطائرة؛ ليفاجأ بعد ذلك بأن أرواح بعض الركاب الذين لقُوا مصرعهم في حادث الطائرة، بدأت تظهر له. ومن هناك تبدأ حكايته مع الأرواح، المليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية.

كما يواصل معتز التوني تصوير فيلم جديد بعنوان: "زوجة رجل مش مهم" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني. والفيلم من تأليف شريف الليثي، حيث احتفل الثنائي ببدء تصوير أول مشاهد العمل في ديسمبر الماضي، ومقرر استكماله بعد الانتهاء من تصوير أكرم حسني وياسمين عبد العزيز مسلسلاتهما في رمضان 2025.

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