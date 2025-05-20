على طريقة الأمير هاري وميغان ماركل: ريهانا تتصدر المشهد على رد كاربت مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 01:20 مساءً - في مشهدٍ رومانسي غير معتاد في مهرجان كان السينمائي، إذ من المعتاد رؤية العروض المبهرة الحابسة للأنفاس بالإطلالات الفاخرة، تألقت النجمة ورائدة الأعمال ريهانا على رد كاربت مهرجان كان السينمائي في يومه السابع بجانب شريكها إيساب روكي دعماً له في العرض الأول لفيلمه Highest 2 Lowest.

رومانسية ثنائية على الطريقة الملكية

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بعد أن سجلت آخر حضور لها في مهرجان كان السينمائي عام 2017، عادت ريهانا لأضواء المهرجان العالمي يوم أمس 19 مايو لتدعم شريكها ووالد ابنيها؛ إيساب روكي في العرض الأول لفيلمه Highest 2 Lowest، الذي يشهد عرضه الأول في المهرجان.

وبعد العرض الأول للفيلم، شوهدت ريهانا- التي أذهلت الحضور بفستان أزرق صيفي أنيق- وهي تمشي متشابكة الذراعين مع إيساب روكي. وما أضفى على ثنائيتهما روح الرومانسية، كان مشهد مغني الراب وهو يحمل مظلة فوق المغنية الحامل، مانعًا إياها من التبلل بينما كان المطر يهطل على السجادة الحمراء أثناء مغادرتهما دار العرض مع بقية طاقم عمل الفيلم.

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وقد أعاد هذا المشهد إلى الأذهان مشهد الأمير هاري وميغان ماركل- التي كانت ترتدي فستانًا يشبه في لونه إلى حدٍ كبير فستان ريهانا- في حفل توزيع جوائز إنديفور، حيث كان دوق ساسكس يحمل أيضاً مظلة فوق رأس ميغان ماركل وهما متشابكا الذراعين في أحد شوارع لندن، مانعاً قطرات المطر أن تهطل عليها، بينما كان المطر ينهمر حولهما، وفي تلك الأثناء كانا ينظران لبعضهما البعض بابتسامة رومانسية، تماماً ما رأيناه على وجه ريهانا وإيساب روكي.

وكان من اللافت للنظر في فستان ريهانا أنه أبرز حملها الثالث الذي أعلنت عنه من خلال ظهورها في وقتٍ سابق من الشهر الجاري في حفل ميت غالا.

فيلم Highest 2 Lowest

هو فيلم جريمة أمريكي، من إخراج سبايك لي وتأليف ويليام آلان فوكس، وهو إعادة باللغة الإنجليزية لفيلم أكيرا كوروساوا الياباني High and Low - 1963، المقتبس من رواية "فدية الملك" (1959) للكاتب إد ماكبين. الفيلم من بطولة دينزل واشنطن، إيلفنش هاديرا، جيفري رايت، وآيس سبايس (في أول ظهور سينمائي لها)، وآيساب روكي.

ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة يوم 22 أغسطس 2025، قبل إتاحته على المنصات الرقمية 5 سبتمبر 2025.

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