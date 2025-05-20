دينزل واشنطن ينفعل على أحد المصورين في رد كاربت فيلم Highest 2 Lowest

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 01:20 مساءً - جمهور عريض مصطف أمام قصر المهرجانات؛ ليشاهدوا عن قرب نجوم ومشاهير مهرجان كان السينمائي وأخذ توقيعات على الأوتوغرافات والتقاط صور سيلفي، أما الرد كاربت فيوجد بها عدد هائل من المصورين في انتظار حضور النجوم لالتقاط صورهم ومقاطع الفيديو.

ومع حضور أبطال فيلم Highest 2 Lowest، للنجم دينزل واشنطن والمخرج سبايك لي، كان كل شيء يمر ككل يوم، منذ انطلاق المهرجان يوم 13 مايو، إلا أنه حدثت مشادة كلامية أدت إلى انفعال دينزل واشنطن على أحد المصورين.

دينزل واشنطن يوجه تحذيراً لأحد المصورين

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بعد وصول فريق عمل فيلم Highest 2 Lowest على الرد كاربت، قام أحد المصورين بجذب ذراع النجم دينزل واشنطن؛ ليلتفت إليه أثناء التقاط الصورة، الأمر الذي أخرج واشنطن عن هدوئه، وتبدلت ابتسامته أمام الكاميرات والجمهور لغضب.

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كان الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، والبالغ من العمر 70 عاماً، يتحدث مع مخرج الفيلم، سبايك لي، وفي محاولة لجذب انتباهه، أمسك مصور فوتوغرافي على السجادة الحمراء بذراع واشنطن، فالتفت إلى المصور المبتسم وأشار بإصبعه إليه محذراً إياه بالتوقف. وبدا المصور وكأنه أومأ برأسه موافقاً، ولكن عندما أدار واشنطن ظهره، أمسك الممثل مرة أخرى. انتزع واشنطن ذراعه بسرعة من المصور وكرر ما فعله مرة أخرى، قائلاً: "توقف".

السعفة الذهبية الفخرية لدينزل واشنطن: مفاجأة غير معلن عنها

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قبل العرض الأول للفيلم، فوجئ دينزل واشنطن بحصوله على جائزة السعفة الذهبية الفخرية، وهي أرفع وسام في مهرجان كان السينمائي، وقدمها له المخرج سبايك لي. وقال واشنطن خلال كلمته: "هذه مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، لذا أشعر ببعض التأثر، ولكن من أعماق قلبي، أشكركم جميعاً. لقد كانت فرصة رائعة للتعاون مع أخي من جديد - أخي من أمّ أخرى، سبايك".

وأضاف واشنطن: "أن نكون هنا مرة أخرى في كان، كما تعلمون، نحن مجموعة مميزة للغاية في هذه القاعة، حيث نصنع أفلاماً، ونرتدي بدلات رسمية وملابس أنيقة، ونحصل على أجر مقابل ذلك أيضاً. كما تعلمون، نحن محظوظون للغاية، وأنا محظوظ للغاية، ومن أعماق قلبي، أشكركم جميعاً. شكراً لكم".

Highest 2 Lowest التعاون الخامس لدينزل واشنطن وسبايك لي

يمثل Highest 2 Lowest التعاون الخامس بين واشنطن ولي، حيث سبق لهما التعاون في 4 أفلام سابقة وهم Malcolm X، Mo' Better Blues، A Century of Cinema، و Champs.

Highest 2 Lowest هو فيلم جريمة أمريكي، من إخراج سبايك لي وتأليف ويليام آلان فوكس، وهو إعادة باللغة الإنجليزية لفيلم أكيرا كوروساوا الياباني High and Low - 1963، المقتبس من رواية "فدية الملك" (1959) للكاتب إد ماكبين. الفيلم من بطولة دينزل واشنطن، إيلفنش هاديرا، جيفري رايت، وآيس سبايس (في أول ظهور سينمائي لها)، وآيساب روكي.

ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة يوم 22 أغسطس 2025، قبل إتاحته على المنصات الرقمية 5 سبتمبر 2025.

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