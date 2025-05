بعد أكثر من 30 عاماً على الغياب عنه .. دينزل واشنطن مكرماً في كان

ميرنا وليد - بيروت - في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، حصل النجم دينزل واشنطن على سعفة ذهبية فخرية مفاجئة، تكريمًا لمساهماته الاستثنائية في عالم السينما.

وقد قام تييري فريمو، مدير المهرجان، بتقديم الجائزة التي سلمها له صديقه المقرب والمخرج المتعاون معه منذ سنوات، سبايك لي، قبيل العرض الأول لفيلمهما الجديد Highest 2 Lowest.

وقبل عرض الفيلم، تم بث مونتاج تكريمي لمسيرة دينزل واشنطن المهنية، تضمّن لقطات من أدائه الحائز على جائزة الأوسكار في فيلمي Glory وTraining Day، بالإضافة إلى مشاهد من Malcolm X وMo’ Better Blues، وكلاهما من إخراج سبايك لي.

وقبل تسليم السعفة الذهبية، ألقى سبايك لي كلمة مؤثرة قال فيها:"هذا أخي، أحبه، أحبه كثيرًا. وأنا سعيد أنك هنا، بين أناس يحبونك أيضًا".

وقد بدا التأثر واضحًا على دينزل واشنطن عند استلامه للجائزة. وقال في كلمته:"يا له من شرف أن أكون هنا الليلة، وأن أتلقى هذا التكريم من مهرجان كان، أعظم مهرجان سينمائي في العالم. أشكر سبايك لأنه كان إلى جانبي في هذه الرحلة، وأشكر كل الفنانين والمتعاونين الذين دعموني طوال مسيرتي. أنا ممتن – ممتن حقًا".

كان مهرجان كان هذا العام ذو طابع خاص بالنسبة لوشنطن، حيث شكل عودته الأولى إلى الحدث منذ عام 1993، عندما شارك بفيلم Much Ado About Nothing، كما أنها المرة الأولى التي يظهر فيها بدور البطولة في المهرجان.

السعفة الذهبية الفخرية تُعد أعلى وسام تمنحه إدارة مهرجان كان طيلة العمر، وقد مُنحت سابقًا لرموز مثل روبرت دي نيرو وجين فوندا. وقد كان تكريم واشنطن مفاجئًا ليس فقط للجمهور، بل له أيضًا، إذ حضر للعرض الأول لفيلم Highest 2 Lowest دون أن يعلم أنه سيُكرَّم بهذا الوسام الرفيع، في تأكيد على تأثيره الكبير ليس فقط كممثل، بل أيضًا كشخصية ثقافية بارزة.