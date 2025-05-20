إيمان العاصي تتحدث عن دور الدراما في تغيير القوانين

ميرنا وليد - بيروت - تلقت الممثلة المصرية إيمان العاصي تكريماً في مهرجان المركز الكاثوليكي وتحددياً جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي في عام 2024 عن دورها في مسلسل "برغم القانون".
المسلسل هو أول بطولة مطلقة للعاصي، وقد لعبت دور ليلى، محامية تعيش في بور سعيد تتمتع بحياة زوجية مستقرة على مدار عشر سنوات، ولديها طفلين هما ليلى وهاشم، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب حين يختفي زوجها أحمد فجأة، دون سابق إنذار أو مبررات واضحة.
موقع "الفن" كان له لقاء مع العاصي على هامش التكريم، في البداية تحدثت عن التكريم وحددت لمن تهدي الجائزة كما تحدثت عن أهمية الفن في تغيير القوانين، وعن أعمالها المقبلة.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
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