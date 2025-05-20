طفل كيفانش تاتليتوغ حديث الجمهور..أحدث ظهور له-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو جديد للنجم التركي كيفانش تاتليتوغ برفقة طفله، وقد انتشر هذا الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأشار الكثير من الجمهور الى ان طفله نسخة طبق الأصل عنه.



على صعيد آخر اتخذ كيفانش تاتليتوغ وزوجته، خبيرة الأزياء باشاك ديزر، قراراً بالانتقال إلى لندن، تمهيداً لمرحلة تعليمية جديدة لابنهما كورت إيفه.

ووفقاً للتقارير، فكّر الزوجان في شراء منزل، لكن بعد صعوبة العثور على عقار يناسب تطلعاتهما، قررا استئجار منزل بتكلفة شهرية قدرها 5000 دولار، ودفعا مقدمًا قيمة إيجار السنة كاملة، ما يعادل نحو 60,000 دولار.